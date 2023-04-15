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Селезнев: Хоккей? Скорее мучаюсь, игрой это назвать сложно. Голы забиваю, а катаюсь плохо

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Увлечение хоккеем у форварда осталось

Селезнев: Хоккей? Скорее мучаюсь, игрой это назвать сложно. Голы забиваю, а катаюсь плохо

instagram.com/fhu_official

Новина українською

Экс-форвард "Миная" Евгений Селезнев рассказал о своем увлечении хоккеем.

– Вы как-то гвоорили, что сын играет в хоккей. Успешно?

- Руслан – 2007 года рождения, он начал занятия хоккеем в Днепре, потом был в киевской "Льдинке", ездил в Словакию, но там не задержался. Сейчас тренируется и выступает в Вене, за клуб "Айс Хокс". В Европе ему помогал устраиваться Вячеслав Завальнюк (бывший защитник сборной Украины по хоккею – авт.). Посмотрим, что из этого выйдет.

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– Вы тоже вроде бы играете в хоккей.

- Скорее мучаюсь, игрой это назвать сложно. Голы забиваю, а катаюсь плохо. Как есть. Мастерства ведь не пропьешь.

Буквально вчера катался. Но недолго, ведь колени при низкой посадке беспокоят. Однако мне нравится играть. В Ужгороде возможности постоянно выходить на лед нет, но иногда собираемся. Проще было в Киеве. Там тренировался с "Киевскими Лаврами", вместе с Олегом Шафаренко (бывшим нападающим сборной Украины по хоккею и тренером киевского "Сокола" в 2020-2022-м – авт.), другими известными игроками. А вообще-то на коньки впервые стал, кажется, еще в 2008-м в Донецке.

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В статье: Евгений Селезнев
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Источник:
sport.ua

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