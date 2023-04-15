В Донецке расстреляли двух азербайджанцев, которые отказывались воевать на стороне России
Террористы гребут на войну всех мужчин
фото из свободных источников
В оккупированном Донецке российские террористы расстреляли двоих азербайджанцев, которые отказывались воевать на стороне РФ.
Подробности инцидента рассказал находящийся в Украине корреспондент Baku TV Мубариз Асланов, передает УНИАН.
"Сепаратистский режим хотел привлечь к мобилизации и азербайджанцев. В результате не желавшие идти на войну Шамиль Гасанов и Теймур Джумыев были расстреляны", - отметил он.
Также корреспондент сообщил подробности ситуации на фронте, отметив, что минувшей ночью усилились бои в восточных и южных областях Украины.
"Только за одну ночь российские ВС и "вагнеровцы" предприняли 49 попыток атак на города Бахмут, Авдеевку, Марьинку и Лиман Донецкой области", - рассказал Асланов.
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