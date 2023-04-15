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Динамо вновь теряет очки, Шахтер близок к подписанию легионера. Главные новости за 14 апреля

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Три матча УПЛ, уверенная игра "Лацио" и лучшие игроки по итогам еврокубковой недели - дайджест главных новостей за пятницу

Динамо вновь теряет очки, Шахтер близок к подписанию легионера. Главные новости за 14 апреля

Фото: ФК Рух

UA-Футбол
Новина українською

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за пятницу, 14-е апреля.

Киевское "Динамо" не сумело обыграть "Рух"

Очередной тур УПЛ традиционно стартовал в пятницу, подарив зрителю не одну, а сразу три игры. Более детально остановимся на центральном матче дня, а именно - встрече "Руха" и "Динамо". Киевляне имели серию из двух побед кряду, в то время как львовяне не побеждали с пятого марта. Несмотря на данные факты, игра получилась достаточно равной, и в ней команды по делу поделили очки - на гол Ваната своим точным ударом ответил опытный Довгий. По итогу, "Динамо" сравнялось в таблице по очкам с третьей "Зарей", однако у луганчан остается игра в запасе. "Рух" ныне идет на 14-м месте.

"Минай" сенсационно одолел "Кривбасс"

Переходим к другим украинским играм дня. В одной из них "Минай" неожиданно для многих на своем поле одолел "Кривбасс". Коллектив Шарана благодаря точному удару Вишневского прервал удачную серию коллектива Вернидуба, а сам коуч был крайне недоволен решениями арбитра и даже был удален после конца матча. Также отметим второй кряду триумф "Колоса" в чемпионате - на сей раз коллектив Вышняка на выезде справился с "Ингульцом". Что касается первой лиги, то "ЛНЗ" сохранил третью строчку, обыграв "Эпицентр" (группа повышения), а "Буковина" на своем поле одолела "Чернигов" (группа понижения).

"Лацио" уверенно удерживает второе место в Серии А

Теперь кратко пройдемся по матчам зарубежных топ-лиг. Вероятно, главной игрой пятницы стала встреча "Специи" и "Лацио". Последние, неожиданно для многих, ныне идут на втором месте в итальянском первенстве, и матч пятницы в очередной раз доказал их силу. Коллектив Сарри без проблем добыл выездную победу - 3:0 в пользу "орлов". Голами отметились Иммобиле, Андерсон, а также экс-футболист "Шахтер" Маркос Антонио. Также аутсайдер Серии А "Кремонезе" дома обыграл "Эмполи". В Германии "Шальке" на своем поле ярко одолел "Герту" (5:2), во Франции "Лион" не без проблем одолел "Труа" (2:1), а в Испании "Райо Вальекано" обыграл "Осасуну" (2:1).

Донецкий "Шахтер" близок к трансферу очередного легионера

Тем временем, лидер УПЛ донецкий "Шахтер" вскоре должен будет усилиться новым легионером. Как сообщает официальный сайт эквадорского клуба "ЛДУ Кито", опорник Дениль Кастильо в скором времени пройдет медосмотр для трансфера в украинский клуб. Сама процедура пройдет в Молдове. "Горняки" данную новость не комментируют, однако "ЛДУ Кито" сообщает, что стороны близки к соглашению. 19-летний Кастильо сейчас играет за молодежную команду "ЛДУ Кито", а со сборной Эквадора U-20 недавно финишировал на четвертом месте на чемпионате Южной Америки среди молодежных команд.

Представители Манчестера - лучшие в еврокубках

УЕФА подвел итоги недели в рамках еврокубков. Были определенны лучшие футболисты двух главных соревнований, причем обе награды отправились в один город. Самым ценным футболистом первых матчей 1/4 финала Лиги Чемпионов был признан центрбек "Ман Сити" Джон Стоунз. Благодаря его уверенным действиям "горожане" смогли разгромить "Баварию" со счетом 3:0. Что касается ЛЕ, то там награду получил хавбек "Манчестер Юнайтед" Марсель Забитцер. На его счету дубль в ничейной игре против "Севильи".

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