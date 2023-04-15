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Силы обороны уничтожили еще около полутысячи россиян

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За пятницу было ликвидировано три танка

Силы обороны уничтожили еще около полутысячи россиян

ЗСУ на обороні України/ Фото: Генштаб

Новина українською

Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины подытожил потери россиян на войне против Украины за минувшие сутки.

Силы обороны были ликвидированы еще 460 захватчиков. Кроме этого, было уничтожено 17 единиц техники.

В целом потери россиян с 24 февраля 2022 года выглядят следующим образом:

  • личного состава – около 181 550 (+460 за последние сутки) лиц ликвидировано,
  • танков ‒ 3653 (+3) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 7073 (+4) ед,
  • артиллерийских систем – 2785 (+1) ед,
  • РСЗО – 535 (+0) ед,
  • средств ПВО ‒ 283 (+0) ед,
  • самолетов – 307 (+0) ед,
  • вертолетов – 293 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 2339 (+0),
  • крылатых ракет ‒ 911 (+0),
  • кораблей/катеров ‒ 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 5646 (+6) ед,
  • специальной техники – 324 (+3).
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В статье: война с россией Генштаб ЗСУ
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Источник:
Генштаб ЗСУ

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