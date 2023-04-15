Силы обороны уничтожили еще около полутысячи россиян
За пятницу было ликвидировано три танка
ЗСУ на обороні України/ Фото: Генштаб
Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины подытожил потери россиян на войне против Украины за минувшие сутки.
Силы обороны были ликвидированы еще 460 захватчиков. Кроме этого, было уничтожено 17 единиц техники.
В целом потери россиян с 24 февраля 2022 года выглядят следующим образом:
- личного состава – около 181 550 (+460 за последние сутки) лиц ликвидировано,
- танков ‒ 3653 (+3) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 7073 (+4) ед,
- артиллерийских систем – 2785 (+1) ед,
- РСЗО – 535 (+0) ед,
- средств ПВО ‒ 283 (+0) ед,
- самолетов – 307 (+0) ед,
- вертолетов – 293 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 2339 (+0),
- крылатых ракет ‒ 911 (+0),
- кораблей/катеров ‒ 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 5646 (+6) ед,
- специальной техники – 324 (+3).
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Источник:Генштаб ЗСУ
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