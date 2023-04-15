В результате российского обстрела Херсона. Украинский футбольный врач потерял семью
У Владимира Дудки погибла жена и дочь...
Сегодня, 15 апреля, накануне Пасхи, россияне в очередной раз обстреляли украинский Херсон.
После обеда русская артиллерия ударила по Таврическому микрорайону города. Вражеские снаряды попали в территорию возле образовательного учреждения.
В Херсонской ОДА сообщили, что в результате вражеского удара погибла 48-летняя женщина и ее 28-летняя дочь. Это были родные спортивного врача Владимира Дудки. Физиотерапевт работал в таких футбольных клубах как МФК "Кристалл" Херсон, "Таврия" Симферополь, "Энергия" Новая Каховка и других.
Вечная и светлая память всем погибшим от российской агрессии...
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