В результате российского обстрела Херсона. Украинский футбольный врач потерял семью

Сегодня, 15 апреля, накануне Пасхи, россияне в очередной раз обстреляли украинский Херсон.

После обеда русская артиллерия ударила по Таврическому микрорайону города. Вражеские снаряды попали в территорию возле образовательного учреждения.

В Херсонской ОДА сообщили, что в результате вражеского удара погибла 48-летняя женщина и ее 28-летняя дочь. Это были родные спортивного врача Владимира Дудки. Физиотерапевт работал в таких футбольных клубах как МФК "Кристалл" Херсон, "Таврия" Симферополь, "Энергия" Новая Каховка и других.

Вечная и светлая память всем погибшим от российской агрессии...