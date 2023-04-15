Зеленский: Все украинские санкции синхронизируем с глобальными санкциями
Традиционное обращение президента
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Президент Украины Владимир Зеленский обратился к народу по итогам 15 апреля.
"Сегодня обнародованы еще два санкционных указа против лиц и компаний, которые разделяют вину за российский террор или помогают ему. В частности, это санкции против лиц, которые пропагандируют государство-террориста, прикрываются спортом. Против тех, кто связан с его чиновниками. Отдельный перечень – это ИТ-компании, которые спонсируют террор или предоставляют цифровые возможности для продолжения агрессии.
Все украинские санкции синхронизируем с глобальными санкциями – это неизбежный процесс. Санкционное давление на всех, кто виноват в этой агрессии, блокирование их активов и возможностей на уровне всего мира – это самозащита мира и уже сейчас от любых других возможностей агрессии. И я благодарю всех, кто помогает нам, Украине! Возвращение мира и его стабильность не имеют альтернатив", - рассказал Зеленский.
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