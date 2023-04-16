Уничтожены самолет и 10 артсистем. Генштаб подытожил потери россиян
Силы обороны провожают уничтожать врага
Getty Images/Global Images Ukraine
Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины подвел итог потерь захватчиков на войне.
За минувшие сутки они лишились 520 военных. Также были уничтожены 43 единицы техники, в том числе один самолет и четыре танка.
В общем, потери россиян с 24 февраля выглядят следующим образом:
- личного состава – около 182 070 (+520) человек ликвидировано,
- танков ‒ 3657 (+4) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 7083 (+10) ед,
- артиллерийских систем – 2795 (+10) ед,
- РСЗО – 538 (+3) ед,
- средств ПВО ‒ 284 (+1) ед,
- самолетов – 308 (+1) ед,
- вертолетов – 293 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 2339 (+0),
- крылатых ракет ‒ 911 (+0),
- кораблей/катеров ‒ 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 5658 (+12) ед,
- специальной техники – 326 (+2).
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Источник:Генштаб ЗСУ
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