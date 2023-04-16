  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Уничтожены самолет и 10 артсистем. Генштаб подытожил потери россиян
В тренде

Уничтожены самолет и 10 артсистем. Генштаб подытожил потери россиян

Общие новости
(1 голосов)

Силы обороны провожают уничтожать врага

Уничтожены самолет и 10 артсистем. Генштаб подытожил потери россиян

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины подвел итог потерь захватчиков на войне.

За минувшие сутки они лишились 520 военных. Также были уничтожены 43 единицы техники, в том числе один самолет и четыре танка.

В общем, потери россиян с 24 февраля выглядят следующим образом:

  • личного состава – около 182 070 (+520) человек ликвидировано,
  • танков ‒ 3657 (+4) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 7083 (+10) ед,
  • артиллерийских систем – 2795 (+10) ед,
  • РСЗО – 538 (+3) ед,
  • средств ПВО ‒ 284 (+1) ед,
  • самолетов – 308 (+1) ед,
  • вертолетов – 293 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 2339 (+0),
  • крылатых ракет ‒ 911 (+0),
  • кораблей/катеров ‒ 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 5658 (+12) ед,
  • специальной техники – 326 (+2).
Читайте такжеГенштаб: За сутки авиация ВСУ нанесла 5 ударов по районам сосредоточения оккупантов
По теме
yellow-arrow
Видеодайджест за 416-й день войны от Генштаба ВСУ
yellow-arrow
Зеленский: Все украинские санкции синхронизируем с глобальными санкциями
yellow-arrow
В результате российского обстрела Херсона. Украинский футбольный врач потерял семью
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с россией Генштаб ЗСУ
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Генштаб ЗСУ

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде