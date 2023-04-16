Уничтожены самолет и 10 артсистем. Генштаб подытожил потери россиян

Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины подвел итог потерь захватчиков на войне.

За минувшие сутки они лишились 520 военных. Также были уничтожены 43 единицы техники, в том числе один самолет и четыре танка.

В общем, потери россиян с 24 февраля выглядят следующим образом:

личного состава – около 182 070 (+520) человек ликвидировано,

танков ‒ 3657 (+4) ед,

боевых бронированных машин ‒ 7083 (+10) ед,

артиллерийских систем – 2795 (+10) ед,

РСЗО – 538 (+3) ед,

средств ПВО ‒ 284 (+1) ед,

самолетов – 308 (+1) ед,

вертолетов – 293 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 2339 (+0),

крылатых ракет ‒ 911 (+0),

кораблей/катеров ‒ 18 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 5658 (+12) ед,

специальной техники – 326 (+2).