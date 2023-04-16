Россияне обстреляли Снегиревку. Погибли молодые парень и девушка
Раньше город долгое время был в оккупации
Фото - Поліція Миколаївської області
В результате ночного обстрела Снегиревки погибли молодые парень и девушка. В прокуратуре рассказали о деталях ночного обстрела города Николаевской области.
Как сообщили в Николаевской областной прокуратуре, начато досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенное с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).
"По данным следствия, 16 апреля 2023 года в 02.10 ч армия РФ атаковала ракетами город Снигиревку Николаевской области. Вражеские снаряды попали по жилым домам и объектам гражданской инфраструктуры. В результате обстрела погибли 17-летний парень и 18-летняя девушка", - написано в сообщении.
По предварительным данным, оккупанты выпустили около 10 ракет С-300 по мирному населению Снигиревки. Отмечается, что на месте происшествия работают прокуроры, следователи СБУ и полиции, криминалисты и взрывотехники ГУ Нацполиции в области.
Популярное сейчас
- Мудрик впервые провел за Челси все 90 минут. ВИДЕО действий украинца в матче против Брайтона
- Безумный матч в Ужгороде, поражение Днепра-1, ассист Мудрика. Главные новости за 15 апреля
- Хетафе - Барселона. Анонс и прогноз матча Примеры на 16.04.2023
- Пострадал российский житель. ССО вместе с Силами обороны хаймарснули жирную цель
- Сексуальная медсестра и модель нижнего белья предлагает свои услуги дортмундской Боруссии. ФОТО
- Встреча на Эльбе. Селезнев пересекся с Ракицким на Закарпатье - ФОТО
Новости по теме
- 21:56 Украинские Резников: Россияне могут начать наступление "от Запорожья до Запорожья". Угрозы для Одессы нет
- 18:38 Украинские Экс-игрок Днепра и Зари сотрудничает с оккупантами на Херсонщине
- 20:22 Украинские Жеваго: С начала полномасштабной войны наши предприятия направили на военную и гуманитарную помощь более 1 млрд грн