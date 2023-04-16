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Россияне обстреляли Снегиревку. Погибли молодые парень и девушка

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Раньше город долгое время был в оккупации

Россияне обстреляли Снегиревку. Погибли молодые парень и девушка

Фото - Поліція Миколаївської області

Новина українською

В результате ночного обстрела Снегиревки погибли молодые парень и девушка. В прокуратуре рассказали о деталях ночного обстрела города Николаевской области.

Как сообщили в Николаевской областной прокуратуре, начато досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенное с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

"По данным следствия, 16 апреля 2023 года в 02.10 ч армия РФ атаковала ракетами город Снигиревку Николаевской области. Вражеские снаряды попали по жилым домам и объектам гражданской инфраструктуры. В результате обстрела погибли 17-летний парень и 18-летняя девушка", - написано в сообщении.

По предварительным данным, оккупанты выпустили около 10 ракет С-300 по мирному населению Снигиревки. Отмечается, что на месте происшествия работают прокуроры, следователи СБУ и полиции, криминалисты и взрывотехники ГУ Нацполиции в области.

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В статье: война с россией Николаев
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