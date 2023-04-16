Украина вернула из российского плена 130 военнослужащих

Украина вернула из российского плена 130 соотечественников. Об этом сообщил глава ОП Андрей Ермак.

Обмен происходил в несколько этапов за последние дни. Полностью процесс завершился в День Пасхи.

“Военные, пограничники, нацгвардейцы, моряки, сотрудники ДССО… Рядовые и сержанты, попадавшие в плен на Бахмутском, Соледарском, Запорожском, Херсонском направлениях. Наши люди возвращаются домой”, – написал Ермак в своем Telegram.

Глава ОП добавил, что задача для координационного штаба остается та же: вернуть всех из российского плена.