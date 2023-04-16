Украина вернула из российского плена 130 военнослужащих
Обмен происходил в несколько этапов
Телеграм Андрія Єрмака
Украина вернула из российского плена 130 соотечественников. Об этом сообщил глава ОП Андрей Ермак.
Обмен происходил в несколько этапов за последние дни. Полностью процесс завершился в День Пасхи.
“Военные, пограничники, нацгвардейцы, моряки, сотрудники ДССО…
Рядовые и сержанты, попадавшие в плен на Бахмутском, Соледарском, Запорожском, Херсонском направлениях. Наши люди возвращаются домой”, – написал Ермак в своем Telegram.
Глава ОП добавил, что задача для координационного штаба остается та же: вернуть всех из российского плена.
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