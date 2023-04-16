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Украина вернула из российского плена 130 военнослужащих

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Обмен происходил в несколько этапов

Украина вернула из российского плена 130 военнослужащих

Телеграм Андрія Єрмака

Новина українською

Украина вернула из российского плена 130 соотечественников. Об этом сообщил глава ОП Андрей Ермак.

Обмен происходил в несколько этапов за последние дни. Полностью процесс завершился в День Пасхи.

“Военные, пограничники, нацгвардейцы, моряки, сотрудники ДССО…

Рядовые и сержанты, попадавшие в плен на Бахмутском, Соледарском, Запорожском, Херсонском направлениях. Наши люди возвращаются домой”, – написал Ермак в своем Telegram.

Глава ОП добавил, что задача для координационного штаба остается та же: вернуть всех из российского плена.

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В статье: война с россией Андрей Ермак обмен пленными
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