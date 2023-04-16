Генштаб: ВСУ за сутки сбили 4 вражеских БпЛА

Генеральный штаб ВСУ доложил о ситуации на фронтах по состоянию на 18:00 четыреста семнадцатого дня широкомасштабной вооруженной агрессии российской федерации против нашего государства.

Российская федерация продолжает вести захватническую войну, полностью игнорирует Международное гуманитарное право, продолжает наносить удары по территории Украины с применением зенитных управляемых ракет, производит обстрелы невоенных объектов.

За прошедшие сутки противник нанес 25 ракетных ударов с ЗРК С-300 по мирным городам Запорожье, Камышеваха Запорожской области и Снегиревка на Николаевщине; а также 28 авиационных ударов. Совершил 4 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и гражданской инфраструктуре населенных пунктов. Есть погибшие и раненые среди гражданского населения, разрушены и повреждены многоэтажные и частные жилые дома, гражданские учебные заведения, больницы, церкви и другая гражданская инфраструктура.

Российский агрессор продолжает использовать тактику террора, вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.

Враг несет значительные потери, однако не отказывается от своих планов по оккупации нашей территории. Продолжает сосредоточивать основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Активно применяет оперативно-тактическую и армейскую авиацию по указанным направлениям. В эпицентре боевых действий остаются Бахмут и Марьинка. В течение суток на указанных участках фронта нашими защитниками отражено более 45 атак противника.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено. Продолжается комплексная проверка боевой готовности вооруженных сил республики беларусь. На местности данной страны продолжают находиться некие подразделения территориальных войск вооруженных сил российской федерации.

В приграничных с Украиной районах Брянской, Курской и Белгородской областей содержатся определенные подразделения противника.

В течение суток враг совершил обстрелы населенных пунктов Свеса, Бунякино, Искрисковщина, Шпиль, Волфин, Юнаковка, Басовка Сумской области, а также Ветеринарное, Нескучное, Волчанск, Бочково, Малая Волчь и Землянки на Харьковщине.

На Купянском направлении враг совершил обстрелы населенных пунктов Новомлынск, Двуречная, Западное и Кондрашовка Харьковской области.

На Лиманском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе севернее Григоровки и возле Спорного. Артиллерийским обстрелам подверглись Стельмаховка, Невское, Белогоровка Луганской области и Ивановка и Спорное Донецкой области.

На Бахмутском направлении враг продолжает вести наступательные действия.

Не прекращаются бои за Бахмут. Противник провел атаки в районах населенных пунктов Хромово и Ивановское, успеха не имел. От вражеских обстрелов пострадали Васюковка, Миньковка, Орехово-Василовка, Бахмут, Ивановское, Новодмитровка и Северное Донецкой области.

На Авдеевском направлении противник вел наступательные действия в районах Новокалинового, Северного, Водяного и Первомайского Донецкой области, успеха не имел. Совершил обстрелы более 15 населенных пунктов, находящихся неподалеку от линии столкновения. Это, в частности, Новокалиново, Авдеевка, Водяное, Первомайское и Нетайлово Донецкой области.

На Марьинском направлении наши защитники отразили многочисленные вражеские атаки в районе Марьинки. В то же время, вражеским обстрелы подверглись Красногоровка, Марьинка, Георгиевка, Максимилианивка, Победа и Новомихайловка Донецкой области.

На Шахтерском направлении текущих суток враг наступательных действий не проводил. Совершил обстрелы населенных пунктов Угледар, Пречистовка, Большая Новоселка, Времовка Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонные действия. В течение суток совершил обстрелы населенных пунктов. Среди них – Времивка, Новополье Донецкой области; Гуляйполе, Железнодорожное, Белогорье, Малая Токмачка, Новоданиловка, Новоандреевка и Каменское Запорожской области; Дудчаны, Берислав, Веселое, Бургунка, Белозерка, Днепровское Херсонской области, а также город Херсон.

Российские оккупационные войска продолжают нести большие потери. Все медицинские учреждения на временно оккупированной территории переполнены ранеными захватчиками. В результате этого противник использует гражданские учебные заведения временно увлеченных территорий в собственных целях.

Так, в населенном пункте Высокое Запорожской области спортивный зал местной школы оккупанты обустроили под военный госпиталь. Медицинские услуги предоставляются исключительно российским военнослужащим.

По состоянию на 15 апреля на лечении находилось около 100 окупантов с ранениями разной степени тяжести.

Российские оккупанты продолжают грабить мирное население Украины, присваивая зерновой урожай мирных граждан Украины. Так, в городе Бердянск Запорожской области, так называемая российская оккупационная власть пытается вывезти похищенную кукурузу, загружая ее на баржи.

В то же время, российские оккупанты продолжают принудительную паспортизацию населения временно занятых территорий Украины. В частности, в населенном пункте Таврия Херсонской области, захватчики активно совершают домовой обход местных жителей с целью проверки наличия российского паспорта. Гражданам Украины, не получившим российский паспорт, сообщено, что в случае неоформления документов до 1 июня, такое лицо будет депортировано с конфискацией всего личного имущества.

Авиация Сил обороны в сутки нанесла 5 ударов по районам сосредоточения личного состава и зенитно-ракетному комплексу оккупантов.

Наши защитники сбили 4 вражеских БпЛА (2 - типа "Орлан-10", 1 разведывательный "Элерон" и 1 дрон-камикадзе "Ланцет").

Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили пункт управления, зенитно-ракетный комплекс, район сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники противника, состав горюче-смазочных материалов и 2 склада боеприпасов противника.