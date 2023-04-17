Генштаб: россияне активно применяют авиацию на востоке, за воскресенье нанесено 42 удара

Генеральный штаб ВСУ в утренней сводке понедельника, 17 апреля, сообщает, что за прошедшие сутки российские оккупанты нанесли 25 ракетных ударов с ЗРК С-300 по мирным городам Запорожье, Камышеваха Запорожской области и Снигиревка на Николаевщине; а также 42 авиационных удара.

Враг совершил 46 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и инфраструктуре населенных пунктов. Есть погибшие и раненые среди мирного населения, разрушены и повреждены многоэтажные и частные жилые дома, гражданские учебные заведения, больницы, церкви и другая гражданская инфраструктура.

Указывается, что Россия, несмотря на немалые потери, продолжает наступление на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Активно применяет оперативно-тактическую и армейскую авиацию по указанным направлениям. В эпицентре боевых действий остаются Бахмут и Марьинка. В течение суток на указанных участках фронта украинские воины отбили более 60 атак противника.

На Запорожском и Херсонском направлениях россияне обороняются. На северной и северо-восточной границе признаков формирования наступательных группировок не обнаружено. Враг продолжает обстреливать районы населённых пунктов из артиллерии, минометов и танков по всей линии столкновения.

Авиация Сил обороны Украины в свою очередь в воскресенье нанесла 5 ударов по районам сосредоточения личного состава и зенитно-ракетному комплексу оккупантов.

Также сбиты 4 вражеских БпЛА (2 - типа "Орлан-10", 1 разведывательный "Элерон" и 1 дрон-камикадзе "Ланцет". Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили пункт управления, зенитно-ракетный комплекс, район сосредоточения живой силы, склад горюче-смазочных материалов и 2 склада боеприпасов оккупантов.