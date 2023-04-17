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Плюс шестьсот в графу личный состав. Генштаб опубликовал потери россиян за 16 апреля

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+1 ПВО врага

Плюс шестьсот в графу личный состав. Генштаб опубликовал потери россиян за 16 апреля

Генштаб

Новина українською

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 17.04.23 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 182660 (+590) человек ликвидировано,
  • танков – 3660 (+3) ед,
  • боевых бронированных машин – 7087 (+4) ед,
  • артиллерийских систем – 2804 (+9) ед,
  • РСЗО – 538 (+0) ед,
  • средства ПВО – 285 (+1) ед,
  • самолетов – 308 (+0) ед,
  • вертолетов – 293 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 2347 (+8),
  • крылатые ракеты – 911 (+0),
  • корабли / катера – 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 5672 (+14) ед,
  • специальная техника – 328 (+2).
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Данные уточняются.

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В статье: война с россией Генштаб ЗСУ генштаб
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