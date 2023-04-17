Плюс шестьсот в графу личный состав. Генштаб опубликовал потери россиян за 16 апреля
+1 ПВО врага
Генштаб
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 17.04.23 ориентировочно составили:
- личного состава – около 182660 (+590) человек ликвидировано,
- танков – 3660 (+3) ед,
- боевых бронированных машин – 7087 (+4) ед,
- артиллерийских систем – 2804 (+9) ед,
- РСЗО – 538 (+0) ед,
- средства ПВО – 285 (+1) ед,
- самолетов – 308 (+0) ед,
- вертолетов – 293 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 2347 (+8),
- крылатые ракеты – 911 (+0),
- корабли / катера – 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 5672 (+14) ед,
- специальная техника – 328 (+2).
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Данные уточняются.
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