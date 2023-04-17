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Словакия передала Украине все обещанные МиГ-29

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13 штук

Словакия передала Украине все обещанные МиГ-29

mosr.sk

Новина українською

Министр обороны Словакии Ярослав Надь заявил, что его страна передала Украине 13 обещанных советских истребителей МиГ-29. После того, как четыре единицы были подняты в воздух украинскими пилотами в марте этого года, остальные 9 единиц впоследствии также были успешно переданы ВСУ.

"Эта передача была осуществлена наземным путем с учетом максимальной безопасности, еще раз огромная благодарность всем привлеченным силам, потому что в таких случаях это действительно важная и сложная логистическая операция. Более того, в отличие от Украины, эти самолеты для нас были непригодны. Мы делаем правильные вещи".

Надь напомнил, что самолеты МиГ-29 являются важной поддержкой для Украины в ее обороне от российской военной агрессии и защите человеческих жизней.

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В статье: война с россией МиГ-29
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Источник:
mosr.sk

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