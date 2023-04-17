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В Белгороде предварительно случился пожар на ТЭЦ – росСМИ пишут об атаке украинского БПЛА

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В Белгороде предварительно случился пожар на ТЭЦ – росСМИ пишут об атаке украинского БПЛА

Фото из открытых источников

Новина українською

В российском Белгороде вечером 16 апреля, после 23 часов, жители слышали громкий взрыв, после которого во многих районах города на несколько секунд исчезло электроснабжение. Большинство российских источников написали о пожаре на одной из городских ТЭЦ из-за "атаки украинского БПЛА".

При этом граждане РФ публикуют видео после инцидента. Позже губернатор региона гладков заявил о двух масштабных пожарах на гражданских объектах области, которые впоследствии удалось потушить.

Также в Глушковском районе города Курск в ночь на 17 апреля очевидцы слышали взрывы. Сейчас официальной информации от местных властей нет. Местные жители написали, что Курск перехватил эстафету у Белгорода.

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В статье: война с россией бавовна
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Источник:
t.me/vvgladkov

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