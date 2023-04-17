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Известно, сколько защитников Украина вернула из российского плена за время полномасштабной войны

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Известно, сколько защитников Украина вернула из российского плена за время полномасштабной войны

Ганна Маляр Телеграм-канал

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Заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными в сотрудничестве с Офисом президента с 24 февраля 2022 года вернули в Украину из российского плена 2235 человек.

Напомним, вчера на Пасху, 16 апреля, 130 украинских защитников удалось освободить из российского плена.

"Обмен и обращение с военнопленными – это еще одно доказательство цивилизованности Украинского государства даже в условиях такой разрушительной войны. Украина с 24 февраля 2022 года впервые с начала войны, то есть с 2014-го, организовала процесс обмена и обращения с военнопленными в полном соответствии с нормами международного права".

"Впервые этот процесс стал полностью официальным и открытым насколько позволяет безопасность. Весной 2022-го оперативно были приняты все необходимые законы, постановления, приказы и запущен новый эффективный цивилизованный государственный механизм обмена и обращения с военнопленными".

"11 марта 2022-го был создан Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными при Главном управлении разведки Минобороны. Штаб координирует деятельность более десяти государственных институтов, участвующих в процессах обмена и обращения с военнопленными".

"Созданы условия для содержания военнопленных врага с соблюдением всех требований Женевских конвенций. Урегулирована логистика военнопленного врага от момента задержания до доставки в лагерь. В этом процессе участвуют несколько силовых ведомств и участок ответственности каждого закреплен нормативно".

В декабре 2022 года РФ подтвердила, что держит в плену 3392 украинских военных, заявила уполномоченный президента Украины по вопросам обеспечения прав защитников Алена Вербицкая. При этом в Украине около 15 тысяч человек считаются пропавшими без вести, среди них много гражданских.

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В статье: война с россией Анна Маляр
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Источник:
t.me/annamaliar

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