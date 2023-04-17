  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Министр иностранных дел ФРГ: G7 должна доказать Путину, что он не достигнет своих целей в Украине
В тренде

Министр иностранных дел ФРГ: G7 должна доказать Путину, что он не достигнет своих целей в Украине

Общие новости
(1 голосов)

"Сильные вместе"

Министр иностранных дел ФРГ: G7 должна доказать Путину, что он не достигнет своих целей в Украине

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

"G7 должна доказать президенту российской федерации, что он не достигнет своих целей в Украине". Об этом заявила министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок, сообщает Укринформ.

"Как кризисная команда в длительной миссии, G7 в прошлом году противопоставляла российской агрессии один барьер за другим: зимней помощью для людей в Украине, антироссийскими санкциями и ограничением цен на нефть. При нашей поддержке Украина выстояла против российской энергетической войны и зимнего наступления".

"Сейчас речь идет о том, чтобы показать Путину нашу решимость относительно того, что он не достигнет своих целей также из-за истощения и усталости. Как G7, мы сильны вместе, потому что мы точно знаем, за что мы стоим: за международный порядок, в котором верховенство права и международное право имеют приоритет перед правом сильнейшего. За экономические отношения, которые базируются не на зависимости, а на справедливости и общих правилах конкуренции".

Читайте такжеВ МИД Китая пообещали, что Пекин не будет продавать оружие ни одной из сторон в войне в Украине

По теме
yellow-arrow
Известно, сколько защитников Украина вернула из российского плена за время полномасштабной войны
yellow-arrow
В Белгороде предварительно случился пожар на ТЭЦ – росСМИ пишут об атаке украинского БПЛА
yellow-arrow
Плюс шестьсот в графу личный состав. Генштаб опубликовал потери россиян за 16 апреля
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с россией Анналена Бербок
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ukrinform.ua

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде