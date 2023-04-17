Министр иностранных дел ФРГ: G7 должна доказать Путину, что он не достигнет своих целей в Украине

"G7 должна доказать президенту российской федерации, что он не достигнет своих целей в Украине". Об этом заявила министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок, сообщает Укринформ.

"Как кризисная команда в длительной миссии, G7 в прошлом году противопоставляла российской агрессии один барьер за другим: зимней помощью для людей в Украине, антироссийскими санкциями и ограничением цен на нефть. При нашей поддержке Украина выстояла против российской энергетической войны и зимнего наступления".

"Сейчас речь идет о том, чтобы показать Путину нашу решимость относительно того, что он не достигнет своих целей также из-за истощения и усталости. Как G7, мы сильны вместе, потому что мы точно знаем, за что мы стоим: за международный порядок, в котором верховенство права и международное право имеют приоритет перед правом сильнейшего. За экономические отношения, которые базируются не на зависимости, а на справедливости и общих правилах конкуренции".