Министр иностранных дел ФРГ: G7 должна доказать Путину, что он не достигнет своих целей в Украине
"Сильные вместе"
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"G7 должна доказать президенту российской федерации, что он не достигнет своих целей в Украине". Об этом заявила министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок, сообщает Укринформ.
"Как кризисная команда в длительной миссии, G7 в прошлом году противопоставляла российской агрессии один барьер за другим: зимней помощью для людей в Украине, антироссийскими санкциями и ограничением цен на нефть. При нашей поддержке Украина выстояла против российской энергетической войны и зимнего наступления".
"Сейчас речь идет о том, чтобы показать Путину нашу решимость относительно того, что он не достигнет своих целей также из-за истощения и усталости. Как G7, мы сильны вместе, потому что мы точно знаем, за что мы стоим: за международный порядок, в котором верховенство права и международное право имеют приоритет перед правом сильнейшего. За экономические отношения, которые базируются не на зависимости, а на справедливости и общих правилах конкуренции".
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