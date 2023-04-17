Умер экс-игрок Динамо и сборной Украины Шкапенко

В возрасте 50 лет умер экс-футболист "Динамо" и сборной Украины Павел Шкапенко, сообщает Telegram-канал "Бомбардир". Причина смерти не раскрывается.

Шкапенко отыграл за киевлян шесть сезонов. Шестикратный чемпион Украины, трижды обладатель Кубка Украины. Павел - воспитанник запорожского футбола. Также играл за украинские "Металлург", "ЦСКА" (Киев), российские "Уралан", "Торпедо", "Шинник", "Томь" и "Кубань".

В футболке сборной Украины он отыграл 10 матчей.

У Шкапенко осталось две дочери.