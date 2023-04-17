Умер экс-игрок Динамо и сборной Украины Шкапенко
Ему было 50 лет
Фото: із відкритих джерел
В возрасте 50 лет умер экс-футболист "Динамо" и сборной Украины Павел Шкапенко, сообщает Telegram-канал "Бомбардир". Причина смерти не раскрывается.
Шкапенко отыграл за киевлян шесть сезонов. Шестикратный чемпион Украины, трижды обладатель Кубка Украины. Павел - воспитанник запорожского футбола. Также играл за украинские "Металлург", "ЦСКА" (Киев), российские "Уралан", "Торпедо", "Шинник", "Томь" и "Кубань".
В футболке сборной Украины он отыграл 10 матчей.
У Шкапенко осталось две дочери.
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Источник:Бомбардир
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