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Умер экс-игрок Динамо и сборной Украины Шкапенко

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Ему было 50 лет

Умер экс-игрок Динамо и сборной Украины Шкапенко

Фото: із відкритих джерел

Новина українською

В возрасте 50 лет умер экс-футболист "Динамо" и сборной Украины Павел Шкапенко, сообщает Telegram-канал "Бомбардир". Причина смерти не раскрывается.

Шкапенко отыграл за киевлян шесть сезонов. Шестикратный чемпион Украины, трижды обладатель Кубка Украины. Павел - воспитанник запорожского футбола. Также играл за украинские "Металлург", "ЦСКА" (Киев), российские "Уралан", "Торпедо", "Шинник", "Томь" и "Кубань".

В футболке сборной Украины он отыграл 10 матчей.

У Шкапенко осталось две дочери.

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В статье: Павел Шкапенко
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Источник:
Бомбардир

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