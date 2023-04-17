Динамо примет решение по Луческу после матча с Шахтером - СМИ
В ближайшее время румын может быть прооперирован
Фото: UA-Футбол/Автор - Аліна Єрофеєва
Предстоящая игра "Динамо" с "Шахтером" может повлиять на будущее Мирчи Луческу в киевском клубе. Об этом сообщил ведущий "ТаТоТаке" Михаил Спиваковский.
"По моей информации, от этого будет зависеть стратегическое решение по лечению Мирчи Луческу. Как я понимаю ему в идеале нужна замена тазобедренного сустава. Если все стороны поймут, что не нужно продолжать эти отношения, то Луческу спокойно дождется лета, поедет в Румынию и там сделает операцию.
Если же "Динамо" бахнет "Шахтер" и будет бороться с "Зарей", то, возможно, Луческу сделает операцию сейчас, чтобы успеть восстановиться до конца сезона", - сказал Спиваковский.
Напомним, матч "Динамо" - "Шахтер состоится в субботу, 22 апреля и начнется в 17:00.
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