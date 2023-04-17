Динамо примет решение по Луческу после матча с Шахтером - СМИ

Предстоящая игра "Динамо" с "Шахтером" может повлиять на будущее Мирчи Луческу в киевском клубе. Об этом сообщил ведущий "ТаТоТаке" Михаил Спиваковский.

"По моей информации, от этого будет зависеть стратегическое решение по лечению Мирчи Луческу. Как я понимаю ему в идеале нужна замена тазобедренного сустава. Если все стороны поймут, что не нужно продолжать эти отношения, то Луческу спокойно дождется лета, поедет в Румынию и там сделает операцию.

Если же "Динамо" бахнет "Шахтер" и будет бороться с "Зарей", то, возможно, Луческу сделает операцию сейчас, чтобы успеть восстановиться до конца сезона", - сказал Спиваковский.