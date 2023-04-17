  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Динамо примет решение по Луческу после матча с Шахтером - СМИ
В тренде

Динамо примет решение по Луческу после матча с Шахтером - СМИ

Общие новости
(1 голосов)

В ближайшее время румын может быть прооперирован

Динамо примет решение по Луческу после матча с Шахтером - СМИ

Фото: UA-Футбол/Автор - Аліна Єрофеєва

Новина українською

Предстоящая игра "Динамо" с "Шахтером" может повлиять на будущее Мирчи Луческу в киевском клубе. Об этом сообщил ведущий "ТаТоТаке" Михаил Спиваковский.

"По моей информации, от этого будет зависеть стратегическое решение по лечению Мирчи Луческу. Как я понимаю ему в идеале нужна замена тазобедренного сустава. Если все стороны поймут, что не нужно продолжать эти отношения, то Луческу спокойно дождется лета, поедет в Румынию и там сделает операцию.

Если же "Динамо" бахнет "Шахтер" и будет бороться с "Зарей", то, возможно, Луческу сделает операцию сейчас, чтобы успеть восстановиться до конца сезона", - сказал Спиваковский.

Напомним, матч "Динамо" - "Шахтер состоится в субботу, 22 апреля и начнется в 17:00.

Читайте такжеШахтер увеличивает отрыв, Ворскла делит таблицу пополам. Результаты и расписание матчей УПЛ

По теме
yellow-arrow
В СНБО рассказали, использует ли РФ оружие из Китая, и высказались о подготовке ВСУ к контрнаступлению
yellow-arrow
Вениславский заявил, что в будущем "мы должны прийти к повесткам в Дії". В Минцифры отреагировали
yellow-arrow
Умер экс-игрок Динамо и сборной Украины Шкапенко
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Мирча Луческу Динамо (Киев) ТаТоТаке
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ТаТоТаке

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде