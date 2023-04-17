В СНБО рассказали, использует ли РФ оружие из Китая, и высказались о подготовке ВСУ к контрнаступлению

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что сейчас на фронте не видят китайского оружия у РФ.

"Если бы оно здесь появилось, вы помните, когда появились иранские ударные беспилотники, мы сразу об этом сделали заявление. Мы их разобрали, как говорится, по косточкам, и даже данные тех стран, компоненты которых там были использованы. Мы к ним обратимся официально, с вопросом, почему так произошло и это надо обязательно прекратить. Китайского вооружения мы сейчас на нашем фронте не видим". "Исходя из глобальных вопросов Китая, мы не видим, для чего он должен сейчас поставлять оружие рф. Позиция Китая нейтральная, они не поддерживают ни одну, ни другую сторону. Впервые китайская дипломатия вышла в публичное пространство с предложением 12 вопросов по завершению войны, но они это называют несколько по-другому. И это первый вопрос, почему мы не можем это окончательно принимать. Там есть вещи, которые можем принимать, когда речь идет о территориальной целостности, об ООН. Это, конечно, для нас полезно. Но есть пункты, которые являются довольно сомнительными. Поэтому занимаемся, работаем, наблюдаем. Скоро мы будем иметь большой объем информации именно по этому вопросу".

Алексей Данилов также рассказал, что именно Украина принимает решение о контрнаступлении. По его словам, никто не может сказать, когда именно оно состоится. Но это будет взвешенное решение.

"Когда будут происходить те или иные военные действия на фронте – об этом знает наша сторона, наша сторона принимает решение, наши военные во главе с Главнокомандующим принимают окончательное решение и окончательный вариант наших действий в той или иной ситуации. И когда кто-то считает, что он знает дату, знает направления, знает гораздо больше, чем узкий круг лиц, которые принимают в этом участие... Сейчас много экспертов появилось, которые начинают толковать то, к чему они не имеют никакого отношения. То, что касается стратегических вопросов – это ограниченный круг лиц, решение будет приниматься с учетом всех обстоятельств, которые будут на то время. Решение будет принято тогда, когда оно должно быть принято. Никто не может сказать, будет ли контрнаступление завтра, послезавтра, через неделю. Решение будет государственное, взвешенное и будет принято в соответствии с законами нашего государства".