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Пять стран G7 договорились "вытеснить Путина" с рынка ядерной энергетики

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Образован альянс

Пять стран G7 договорились "вытеснить Путина" с рынка ядерной энергетики

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Великобритания, США, Канада, Япония и Франция образовали союз, который направлен на вытеснение России с международного рынка ядерной энергетики. Для этого страны будут наращивать поставки ядерного топлива. Об этом говорится на сайте британского правительства.

"Это соглашение будет использовано как основа, чтобы полностью вытеснить Путина с рынка ядерного топлива, и сделать это как можно быстрее, чтобы лишить его других средств финансирования его варварской атаки на Украину".

Указанные страны "Большой семерки" договорились использовать возможности своей гражданской атомной энергетики, чтобы подорвать контроль РФ над цепочками поставок. Договоренность этих государств включает как стабильные поставки ядерного топлива для нынешних потребностей, так и создание топлива для перспективных реакторов будущего.

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В статье: война с россией G7
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Источник:
gov.uk

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