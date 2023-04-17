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В Швеции начинаются крупнейшие за четверть века военные учения. Украина – среди участников

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В Швеции начинаются крупнейшие за четверть века военные учения. Украина – среди участников

ukrgate

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17 апреля начинаются крупнейшие за последние 25 лет учения Вооруженных сил Швеции – "Аврора-23". Они продлятся до 11 мая. Об этом сообщили в Генштабе страны.

Учения являются частью постоянного усиления оперативных возможностей Вооруженных сил Швеции. Всего в них примут участие 26 000 военнослужащих – представители сухопутных войск, морских сил, воздушных и внутренней гвардии вместе с международными партнерами.

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В них принимают участие 14 стран. Кроме Швеции это: США, Великобритания, Финляндия, Польша, Норвегия, Эстония, Латвия, Литва, Украина, Дания, Австрия, Германия и Франция. Целью учений является усиление средств для противодействия вооруженному нападению на Швецию. Учения проводятся в воздухе, на земле и на море во многих районах страны. Основное внимание должно быть уделено югу Швеции, Готланду и северной части страны.

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В статье: война с россией
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Источник:
forsvarsmakten.se

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