  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Министр обороны Украины извинился за сравнение потерь ВСУ в войне и жертв землетрясения в Турции
В тренде

Министр обороны Украины извинился за сравнение потерь ВСУ в войне и жертв землетрясения в Турции

Общие новости
(2 голосов)

Давал интервью испанцам

Министр обороны Украины извинился за сравнение потерь ВСУ в войне и жертв землетрясения в Турции

Photo – Jesús G. Feria.jpg

Новина українською

Министр обороны Алексей Резников извинился за свои слова о том, что потери Украины в войне меньше количества погибших от землетрясения в Турции.

"Я искренне извиняюсь перед всеми в Украине и Турции, кого обидели мои комментарии в интервью испанской газете La Razon. Украинцы сочувствуют турецкому народу. Мы понимаем, что такое хоронить тысячи невинных людей – друзей и соседей. Я благодарен нашим турецким друзьям за их неизменную поддержку и твердую позицию по Крыму с начала российского вторжения".

Читайте такжеРезников – о приглашении летчиков F-16 в Иностранный легион, анонсе новой атаки по флоту РФ и мобилизации

На днях министр обороны Алексей Резников в интервью испанской газете La Razon заявил, что потери с украинской стороны во время полномасштабной войны меньше количества погибших в результате землетрясения в Турции. Отметим, что подтвержденное количество погибших в Турции и Сирии в результате землетрясений 6 февраля превышает 50 тысяч человек.

Также в этом интервью господин Резников заявил, что после победы в войне против России он уйдет в отставку:

"Это моя мечта. И еще большая мечта моей жены. Она плакала, когда меня назначили министром... Мы ждем день победы, потому что это позволит мне подписать заявление об отставке... Этот этап моей жизни был очень, очень тяжелым".

По теме
yellow-arrow
В Швеции начинаются крупнейшие за четверть века военные учения. Украина – среди участников
yellow-arrow
Пять стран G7 договорились "вытеснить Путина" с рынка ядерной энергетики
yellow-arrow
В СНБО рассказали, использует ли РФ оружие из Китая, и высказались о подготовке ВСУ к контрнаступлению
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с россией Алексей Резников
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
larazon.es

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде