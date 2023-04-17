Министр обороны Украины извинился за сравнение потерь ВСУ в войне и жертв землетрясения в Турции
Давал интервью испанцам
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Министр обороны Алексей Резников извинился за свои слова о том, что потери Украины в войне меньше количества погибших от землетрясения в Турции.
"Я искренне извиняюсь перед всеми в Украине и Турции, кого обидели мои комментарии в интервью испанской газете La Razon. Украинцы сочувствуют турецкому народу. Мы понимаем, что такое хоронить тысячи невинных людей – друзей и соседей. Я благодарен нашим турецким друзьям за их неизменную поддержку и твердую позицию по Крыму с начала российского вторжения".
I sincerely apologize to anyone in Ukraine or Türkiye. who was offended by my comments in an interview with the Spanish newspaper La Razon. Ukrainians sympathize with the Turkish people. We understand what it's like to bury thousands of innocent people - friends and neighbors.— Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) April 17, 2023
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На днях министр обороны Алексей Резников в интервью испанской газете La Razon заявил, что потери с украинской стороны во время полномасштабной войны меньше количества погибших в результате землетрясения в Турции. Отметим, что подтвержденное количество погибших в Турции и Сирии в результате землетрясений 6 февраля превышает 50 тысяч человек.
Также в этом интервью господин Резников заявил, что после победы в войне против России он уйдет в отставку:
"Это моя мечта. И еще большая мечта моей жены. Она плакала, когда меня назначили министром... Мы ждем день победы, потому что это позволит мне подписать заявление об отставке... Этот этап моей жизни был очень, очень тяжелым".
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