Еще одна страна присоединилась к Польше и Венгрии и запретит импорт украинского зерна

Словакия станет уже третьей европейской страной, которая запретит импорт зерна из Украины. Временные ограничительные меры в понедельник, 17 апреля, анонсировал премьер-министр страны Эдуард Гегер.

"Словакия временно приостанавливает импорт зерна и других отдельных продуктов из Украины. Сегодня состоится заседание рабочей группы по этому вопросу. О результатах мы сообщим".

7 апреля Украина обязалась прекратить экспорт зерна в Польшу из-за протестов местных фермеров. Они считают, что украинское зерно обвалило внутренние цены в Польше, и местные производители вынуждены работать себе в убыток. 15 апреля Польша официально запретила импорт украинского зерна до 30 июня, а 16 апреля об аналогичном шаге сообщила Венгрия.

Также на примере Польши и Венгрии, и Болгария обдумывает введение запрета на импорт украинского зерна. Об этом заявил министр сельского хозяйства Явор Гечев во время своего посещения Пловдива.

Послы стран-членов Европейского Союза в Брюсселе обсудят на этой неделе решение Польши и Венгрии запретить импорт зерна и других продуктов питания из Украины, от них будут ожидать "соответствующих объяснений". Об этом рассказал чиновник ЕС на условиях анонимности, сообщает Reuters.