Еще одна страна присоединилась к Польше и Венгрии и запретит импорт украинского зерна
И ряда других продуктов из Украины
Getty Images / Global Images Ukraine
Словакия станет уже третьей европейской страной, которая запретит импорт зерна из Украины. Временные ограничительные меры в понедельник, 17 апреля, анонсировал премьер-министр страны Эдуард Гегер.
"Словакия временно приостанавливает импорт зерна и других отдельных продуктов из Украины. Сегодня состоится заседание рабочей группы по этому вопросу. О результатах мы сообщим".
7 апреля Украина обязалась прекратить экспорт зерна в Польшу из-за протестов местных фермеров. Они считают, что украинское зерно обвалило внутренние цены в Польше, и местные производители вынуждены работать себе в убыток. 15 апреля Польша официально запретила импорт украинского зерна до 30 июня, а 16 апреля об аналогичном шаге сообщила Венгрия.
Также на примере Польши и Венгрии, и Болгария обдумывает введение запрета на импорт украинского зерна. Об этом заявил министр сельского хозяйства Явор Гечев во время своего посещения Пловдива.
Послы стран-членов Европейского Союза в Брюсселе обсудят на этой неделе решение Польши и Венгрии запретить импорт зерна и других продуктов питания из Украины, от них будут ожидать "соответствующих объяснений". Об этом рассказал чиновник ЕС на условиях анонимности, сообщает Reuters.
Популярное сейчас
- Пять стран G7 договорились "вытеснить Путина" с рынка ядерной энергетики
- Умер экс-игрок Динамо и сборной Украины Шкапенко
- Неожиданный бомбардир Шахтера и вновь крутой ван Леувен. Символическая сборная 21-го тура УПЛ
- Красотка дня. Яркая вторая половинка грузинского новичка Шахтера. ФОТО
- Не на фарт. Супермодель продемонстрировала свою поддержку Наполи перед матчем с Миланом. ФОТО
- Кариус осваивает новую профессию пока его роскошная девушка взрывает танцпол. ВИДЕО
Новости по теме
- 09:05 Украинские "Налили воды" и призвали снять санкции с России: Китай объявил свою позицию по войне в Украине
- 15:44 Украинские Решетка для Павелко, чемпионство для Днепра-1, Донбасс-Арена для Шахтера. 23 дерзких прогноза на 2023 год
- 13:04 Украинские Президент Эрдоган заявил, что встретится с Зеленским и Путиным. Известна дата