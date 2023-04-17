Из тюрем России "исчезли" 17 тысяч заключенных, - росСМИ

В начале 2023 тюрьмы в 35 регионах России не досчитались 17 тысяч заключенных.

Об этом сообщают российские СМИ.

"Ни ФСИН, ни Пригожин, ни министерство обороны не публиковали официальные данные о количестве завербованных на войну заключенных. Масштабы вербовки можно было оценить по статистике тюремного населения, но ФСИН на время перестала ее публиковать, а в январе и вовсе отчиталась, что оно больше не сокращается", - говорится в сообщении.

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Больше всего заключенных исчезло в Самарской области: в начале 2022 года в колониях в этом регионе содержали 10,2 тысячи человек, а в начале 2023 года – всего 7,5 тысячи. Такой спад нельзя объяснить историческим трендом, ведь за предыдущий 2021 количество заключённых в области наоборот увеличилось более чем на 300 человек.

Более тысячи человек "исчезли" также в Челябинской (1574) и Кировской (1153) областях, а также в Татарстане (1040).

Заключенные в нескольких регионах привели свои данные о вербовке в колониях – так, в Тульской области они подтверждают статистику ФСИН о тюремном населении, а данные ведомства в Красноярском крае и Ярославской области оказались ниже.

Суммарно к началу 2023 года в этих 35 регионах стало на 17 тысяч заключенных меньше (это более половины от сокращения за год в целом по стране).