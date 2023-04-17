СБУ разоблачила сеть вражеских интернет-агитаторов, среди них - ведущий инженер ГП Антонов

Служба безопасности нейтрализовала межрегиональную сеть прокремлевских интернет-агитаторов. В ее состав входило шесть пропагандистов, проводивших информационно-подрывную деятельность в пользу оккупантов.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Как отмечается, злоумышленники публично поддерживали российскую вооруженную агрессию против Украины и призвали к изменению границ нашего государства. Для этого они создали несколько аккаунтов в соцсетях, включая запрещенные в Украине.

Большую часть деструктивного контента "подхватывали" из интернет-ресурсов страны-агрессора.

Так, в Киеве задержан ведущий инженер подразделения авиационной безопасности госпредприятия "Антонов". На российских интернет-платформах "Вконтакте" и "Одноклассники" он периодически распространял видео с выступлениями Кадырова, призвавшим к "присоединению" захваченных районов Украины в состав РФ.