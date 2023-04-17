СБУ разоблачила сеть вражеских интернет-агитаторов, среди них - ведущий инженер ГП Антонов
В состав группы входило шесть пропагандистов
facebook.com/SecurSerUkraine
Служба безопасности нейтрализовала межрегиональную сеть прокремлевских интернет-агитаторов. В ее состав входило шесть пропагандистов, проводивших информационно-подрывную деятельность в пользу оккупантов.
Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
Как отмечается, злоумышленники публично поддерживали российскую вооруженную агрессию против Украины и призвали к изменению границ нашего государства. Для этого они создали несколько аккаунтов в соцсетях, включая запрещенные в Украине.
Большую часть деструктивного контента "подхватывали" из интернет-ресурсов страны-агрессора.
Так, в Киеве задержан ведущий инженер подразделения авиационной безопасности госпредприятия "Антонов". На российских интернет-платформах "Вконтакте" и "Одноклассники" он периодически распространял видео с выступлениями Кадырова, призвавшим к "присоединению" захваченных районов Украины в состав РФ.
Популярное сейчас
- Пять стран G7 договорились "вытеснить Путина" с рынка ядерной энергетики
- Плюс шестьсот в графу личный состав. Генштаб опубликовал потери россиян за 16 апреля
- Шахтер отрывается, Арсенал рискует, Барселона теряет очки. Главные новости за 16 апреля
- Красотка дня. Яркая вторая половинка грузинского новичка Шахтера. ФОТО
- Не на фарт. Супермодель продемонстрировала свою поддержку Наполи перед матчем с Миланом. ФОТО
- Красотка дня. Волейболистка, которая вынуждена была завершить карьеру из-за откровенных фото. ФОТО