Минмолодьспорта насчитало 23 российских и белорусских спортсмена, которые поддерживают войну в Украине
Интересные подсчеты
Getty Images/Global Images Ukraine
Министерство молодежи и спорта опубликован список российских и белорусских спортсменов, которые поддерживают войну в Украине.
В список входят 23 спортсмена в 18 видах спорта. Больше всего представителей лыжных видов – четыре.
В частности, в список входят Алина Кабаева, Иван Куляк, Евгений Плющенко, Николай Валуев, Роман Широков и другие. В профилях спортсменов приведены их высказывания, за которые они попали в этот список.
С полным списком можно ознакомиться здесь.
Интересно, что сайт Трибуна также ведет реестр спортсменов, поддерживающих войну в Украине. В этом списке уже 317 человек.
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