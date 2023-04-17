Минмолодьспорта насчитало 23 российских и белорусских спортсмена, которые поддерживают войну в Украине

Министерство молодежи и спорта опубликован список российских и белорусских спортсменов, которые поддерживают войну в Украине.

В список входят 23 спортсмена в 18 видах спорта. Больше всего представителей лыжных видов – четыре.

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В частности, в список входят Алина Кабаева, Иван Куляк, Евгений Плющенко, Николай Валуев, Роман Широков и другие. В профилях спортсменов приведены их высказывания, за которые они попали в этот список.

С полным списком можно ознакомиться здесь.

Интересно, что сайт Трибуна также ведет реестр спортсменов, поддерживающих войну в Украине. В этом списке уже 317 человек.