Скандал в украинском параспорте: спортсмены обвиняют руководство в поборах, давлении и угрозах

Громкий скандал разгорается в украинских паралимпийских и дефлимпийских видах спорта.

Уже несколько спортсменов с инвалидностью из разных регионов Украины и разных видов спорта заявили о "поборах", давлении, угрозах и принудительных увольнениях со команд со стороны тренеров и руководства федераций или областных организаций "Инваспорта".

Некоторые из них допустили или прямо указали на причастность к вероятным коррупционным схемам руководителей Паралимпийского комитета и отдельных спортивных федераций. Те отвергают обвинения, а в Паралимпийском комитете запустили внутреннее расследование.

Пока публично высказались по меньшей мере четверо спортсменов с инвалидностью: дзюдоисты Юрий Марченко и Ирина Гусева, каноист Сергей Емельянов и каратистка Инна Визир. Спортсмены утверждают, что готовы пройти проверку полиграфом и свидетельствовать в суде. Все четверто заявляют об одном и том же неписаном "законе", как его называет Емельянов: от спортсменов и тренеров якобы требовали отдавать 10% средств, заработанных за медали на соревнованиях.

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За развитие пара- и дефлимпийского спорта в Украине отвечает Паралимпийский комитет, возглавляемый Валерием Сушкевичем. После заявлений спортсменов президент организации объявил о создании комиссий по расследованию этих дел.

Также Сушкевич назвал серию заявлений от параспортсменов кампанией против себя, циничной ложью и грязными и абсолютно мерзкими сообщениями. Глава Паракомитета утверждает, что эти обращения были проплачены (впрочем, не уточняет, кем именно), а также подвергает сомнению авторство текста этих заявлений. Сушкевич утверждает, что никаких системных коррупционных проблем в паралимпийском спорте нет и говорит, что всегда готов к судам, если до этого дойдет.

Сушкевич заметил, что в заявлениях спортсменов "может, есть какие-то варианты правды", но он об этом не знает.

По словам руководителя Паракомитета, если с атлетов собирают деньги, то делается это на добровольных началах. "Поборов на 10% просто нет. Мы их категорически запретили и сказали, чтобы такого больше не было. После этого не было никаких жалоб", – утверждает Валерий.

Хотя также добавляет: "Коррупция есть у нас повсюду, и сказать, что я полностью гарантирую, что никто никому в тысячах коллективов не дал взятки, я не скажу. А может кто-то и дал. Вопрос в том, что мы с этим боролись и будем бороться", - подвел итог Сушкевич.

На заявления параспортсменов уже отреагировали народные депутаты, в частности, Юрий Камельчук, Георгий Мазурашу, Жан Беленюк и Ольга Саладуха. В их планах – создание следственной комиссии.