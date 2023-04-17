Скандал в украинском параспорте: спортсмены обвиняют руководство в поборах, давлении и угрозах
Паракомитет называет это "циничной ложью"
paralympic.org.ua
Громкий скандал разгорается в украинских паралимпийских и дефлимпийских видах спорта.
Уже несколько спортсменов с инвалидностью из разных регионов Украины и разных видов спорта заявили о "поборах", давлении, угрозах и принудительных увольнениях со команд со стороны тренеров и руководства федераций или областных организаций "Инваспорта".
Некоторые из них допустили или прямо указали на причастность к вероятным коррупционным схемам руководителей Паралимпийского комитета и отдельных спортивных федераций. Те отвергают обвинения, а в Паралимпийском комитете запустили внутреннее расследование.
Пока публично высказались по меньшей мере четверо спортсменов с инвалидностью: дзюдоисты Юрий Марченко и Ирина Гусева, каноист Сергей Емельянов и каратистка Инна Визир. Спортсмены утверждают, что готовы пройти проверку полиграфом и свидетельствовать в суде. Все четверто заявляют об одном и том же неписаном "законе", как его называет Емельянов: от спортсменов и тренеров якобы требовали отдавать 10% средств, заработанных за медали на соревнованиях.
За развитие пара- и дефлимпийского спорта в Украине отвечает Паралимпийский комитет, возглавляемый Валерием Сушкевичем. После заявлений спортсменов президент организации объявил о создании комиссий по расследованию этих дел.
Также Сушкевич назвал серию заявлений от параспортсменов кампанией против себя, циничной ложью и грязными и абсолютно мерзкими сообщениями. Глава Паракомитета утверждает, что эти обращения были проплачены (впрочем, не уточняет, кем именно), а также подвергает сомнению авторство текста этих заявлений. Сушкевич утверждает, что никаких системных коррупционных проблем в паралимпийском спорте нет и говорит, что всегда готов к судам, если до этого дойдет.
Сушкевич заметил, что в заявлениях спортсменов "может, есть какие-то варианты правды", но он об этом не знает.
По словам руководителя Паракомитета, если с атлетов собирают деньги, то делается это на добровольных началах. "Поборов на 10% просто нет. Мы их категорически запретили и сказали, чтобы такого больше не было. После этого не было никаких жалоб", – утверждает Валерий.
Хотя также добавляет: "Коррупция есть у нас повсюду, и сказать, что я полностью гарантирую, что никто никому в тысячах коллективов не дал взятки, я не скажу. А может кто-то и дал. Вопрос в том, что мы с этим боролись и будем бороться", - подвел итог Сушкевич.
На заявления параспортсменов уже отреагировали народные депутаты, в частности, Юрий Камельчук, Георгий Мазурашу, Жан Беленюк и Ольга Саладуха. В их планах – создание следственной комиссии.
Популярное сейчас
- Динамо заинтересовалось хавбеком Александрии, - СМИ
- Пять стран G7 договорились "вытеснить Путина" с рынка ядерной энергетики
- Умер экс-игрок Динамо и сборной Украины Шкапенко
- Красотка дня. Яркая вторая половинка грузинского новичка Шахтера. ФОТО
- Не на фарт. Супермодель продемонстрировала свою поддержку Наполи перед матчем с Миланом. ФОТО
- Кариус осваивает новую профессию пока его роскошная девушка взрывает танцпол. ВИДЕО