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На БМП Bradley уже наносят украинский пиксельный камуфляж - ФОТО

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Об этом сообщает Минобороны

На БМП Bradley уже наносят украинский пиксельный камуфляж - ФОТО

twitter.com/DefenceU

Новина українською

Украина уже наносит новый пиксельный камуфляж на боевые машины пехоты Bradley, предоставленные США.

Соответствующие фото опубликовало Министерство обороны Украины в Twitter.

"БМП Bradley примеряют новый наряд", - говорится в сообщении МО.

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Bradley – основная боевая машина пехоты, находящаяся на вооружении механизированных войск армии США. БМП предназначена для транспортировки подразделений мотопехоты на поле боя, ведения боя с машины и огневой поддержки.

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В статье: война с россией
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