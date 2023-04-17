На БМП Bradley уже наносят украинский пиксельный камуфляж - ФОТО
Об этом сообщает Минобороны
twitter.com/DefenceU
Украина уже наносит новый пиксельный камуфляж на боевые машины пехоты Bradley, предоставленные США.
Соответствующие фото опубликовало Министерство обороны Украины в Twitter.
"БМП Bradley примеряют новый наряд", - говорится в сообщении МО.
Bradley – основная боевая машина пехоты, находящаяся на вооружении механизированных войск армии США. БМП предназначена для транспортировки подразделений мотопехоты на поле боя, ведения боя с машины и огневой поддержки.
Bradley IFVs try on a new outfit. pic.twitter.com/OzMAF2d5tV— Defense of Ukraine (@DefenceU) April 17, 2023
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