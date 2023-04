На БМП Bradley уже наносят украинский пиксельный камуфляж - ФОТО

Украина уже наносит новый пиксельный камуфляж на боевые машины пехоты Bradley, предоставленные США.

Соответствующие фото опубликовало Министерство обороны Украины в Twitter.

"БМП Bradley примеряют новый наряд", - говорится в сообщении МО.

Bradley – основная боевая машина пехоты, находящаяся на вооружении механизированных войск армии США. БМП предназначена для транспортировки подразделений мотопехоты на поле боя, ведения боя с машины и огневой поддержки.

Bradley IFVs try on a new outfit. pic.twitter.com/OzMAF2d5tV