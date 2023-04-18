Снайпер ССО ВСУ уничтожает шестерых оккупантов на Бахмутском направлении - ВИДЕО
Снайперские группы уничтожают врага преимущественно ночью
Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский снайпер ликвидировал шестерых российских военных на Бахмутском направлении.
Видеозапись украинского воина опубликована на странице ССО ВСУ в соцсетях.
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"Бахмут. Работают снайперы ССО Украины. Снайперские группы Сил специальных операций уничтожают врага преимущественно ночью. Под огнем воинов Сил специальных операций в первую очередь находятся вражеские штурмовики. В то же время снайперы ССО Украины точным огнем делают невозможными попытки противника закрепиться на занятых участках и обустроить позиции", - говорится в комментарии к записи.
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