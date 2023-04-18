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ВСУ отразили более 70 атак россиян по пяти направлениям

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Украинская авиация нанесла 12 ударов

ВСУ отразили более 70 атак россиян по пяти направлениям

Новина українською

Генеральный штаб ВСУ в утренней сводке вторника, 18 апреля, сообщает, что за прошедшие сутки украинские воины отбили более 70 атак россиян на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

В частности, на Купянском направлении противник вел безуспешные наступательные действия вблизи Синьковки. На Лиманском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе севернее Спорного, успеха не имел.

На Бахмутском направлении не прекращаются бои за Бахмут. Также россияне безуспешно наступали в районе населённых пунктов Ивановское и Предтечино.

На Авдеевском направлении неудачные вражеские попытки наступления зафиксированы в районах Новокалинового, Северного и Первомайского Донецкой области. На Марьинском направлении отражены многочисленные вражеские атаки в районе Марьинки.

На Запорожском и Херсонском направлениях россияне в основном обороняются. На Волынском, Полесском, Сиверском и Слобожанском направлениях признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено.

Также сообщается, что в течение понедельника россияне нанесли 4 ракетных и 41 авиационный удар, совершили 57 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и гражданской инфраструктуре населенных пунктов. Есть раненые среди мирного населения.

В свою очередь украинская авиация за минувшие сутки нанесла 12 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники. Также сбит вражеский разведывательный БПЛА типа Мерлин. Подразделения ракетных войск и артиллерии ВСУ поразили 2 района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники россиян, а также их 1 станцию радиоэлектронной борьбы.

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В статье: война с россией Генштаб ЗСУ
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