Прошлись по боевым машинам оккупантов. Генштаб – о потерях россиян за 17 апреля
Перевалили за 183 000 ликвидированных орков
Zelenskiy Official
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 18.04.23 ориентировочно составили:
- личного состава – около 183130 (+470) человек ликвидировано,
- танков – 3661 (+1) ед,
- боевых бронированных машин – 7098 (+11) ед,
- артиллерийских систем – 2810 (+6) ед,
- РСЗО – 538 (+0) ед,
- средства ПВО – 285 (+0) ед,
- самолетов – 308 (+0) ед,
- вертолетов – 293 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 2353 (+6),
- крылатые ракеты – 911 (+0),
- корабли / катера – 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 5676 (+4) ед,
- специальная техника – 330 (+2).
Данные уточняются.
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