Путин посетил штабы оккупантов на Херсонском и Запорожском направлениях – росСМИ

Российский президент владимир путин якобы посетил штабы группировки российских войск на Херсонском и Запорожском направлениях. Об этом пишет пропагандистское издание "риа новости".

На месте диктатор, как отмечает источник, заслушал доклады командующих и поздравил российских военных с Пасхой, подарив оккупантам копию иконы, которая "принадлежала одному из самых успешных министров обороны российской империи". По информации пропагандистов, путин решил поинтересоваться делами и обменяться информацией со своими военачальниками.

Напомним, 18 марта российский президент якобы приехал в Мариуполь. Пропагандисты сняли ролик, как он общается с местными жителями. Местные коллаборационисты выразили диктатору свою поддержку и рассказали о "хорошей жизни". Видео разместили на официальном сайте кремля, но со звуком – пользователи соцсетей расслышали на фоне разговора выкрики. Женщина из окна многоэтажки сказала: "Это все неправда! Это все напоказ!" После этого видео с сайта убрали.