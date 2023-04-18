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Путин посетил штабы оккупантов на Херсонском и Запорожском направлениях – росСМИ

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Якобы

Путин посетил штабы оккупантов на Херсонском и Запорожском направлениях – росСМИ

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Российский президент владимир путин якобы посетил штабы группировки российских войск на Херсонском и Запорожском направлениях. Об этом пишет пропагандистское издание "риа новости".

На месте диктатор, как отмечает источник, заслушал доклады командующих и поздравил российских военных с Пасхой, подарив оккупантам копию иконы, которая "принадлежала одному из самых успешных министров обороны российской империи". По информации пропагандистов, путин решил поинтересоваться делами и обменяться информацией со своими военачальниками.

Напомним, 18 марта российский президент якобы приехал в Мариуполь. Пропагандисты сняли ролик, как он общается с местными жителями. Местные коллаборационисты выразили диктатору свою поддержку и рассказали о "хорошей жизни". Видео разместили на официальном сайте кремля, но со звуком – пользователи соцсетей расслышали на фоне разговора выкрики. Женщина из окна многоэтажки сказала: "Это все неправда! Это все напоказ!" После этого видео с сайта убрали.

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В статье: Владимир Путин война с россией
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Источник:
риа

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