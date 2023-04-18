Для определения места жительства призывников в Москве используют камеры видеонаблюдения

В Москве российские военкоматы используют систему видеонаблюдения, чтобы определить место жительства россиян, подлежащих призыву. Об этом пишет российское пропагандистское издание тасс, ссылаясь на военного комиссара Москвы полковника Максима Локтева.

Основной причиной неявки россиян в военкомат является проживание не по месту регистрации, из-за чего им не удается вручить повестку. Он заявил, что сейчас "этому вопросу уделяется большое внимание". Локтев также добавил, что вопрос призыва пользуется поддержкой мэра Москвы и МВД.

При этом образовательные организации помогают российским военкоматам определить, где учится призывник.