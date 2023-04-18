ВСУ ликвидировали лейтенанта Псковской дивизии, который был членом сборной по карате

Российские СМИ сообщили, что 17 апреля в Элисте похоронили Тимофея Овлыкова, лейтенанта Псковской 76-й десантно-штурмовой дивизии армии РФ.

Овлыков был ликвидирован в Украине еще первого апреля, при каких именно обстоятельствах, не уточняется.

При этом указывается, что лейтенант, родившийся в 2000 году, окончил гимназию с золотой медалью, а в 2022 году выпустился из Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного командного училища.

22-летний Овлыков был кандидатом в мастера спорта по каратэ, побеждал на региональных и всероссийских соревнованиях, был членом сборной Калмыкии по карате.

Заметим, что по данным Генштаба ВСУ, по состоянию на утро вторника, 18 апреля, было уничтожено 183 тысяч российских оккупантов.