ВСУ ликвидировали лейтенанта Псковской дивизии, который был членом сборной по карате
Даже года не прошло, как выпустился из военного вуза
Российские СМИ сообщили, что 17 апреля в Элисте похоронили Тимофея Овлыкова, лейтенанта Псковской 76-й десантно-штурмовой дивизии армии РФ.
Овлыков был ликвидирован в Украине еще первого апреля, при каких именно обстоятельствах, не уточняется.
При этом указывается, что лейтенант, родившийся в 2000 году, окончил гимназию с золотой медалью, а в 2022 году выпустился из Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного командного училища.
22-летний Овлыков был кандидатом в мастера спорта по каратэ, побеждал на региональных и всероссийских соревнованиях, был членом сборной Калмыкии по карате.
Заметим, что по данным Генштаба ВСУ, по состоянию на утро вторника, 18 апреля, было уничтожено 183 тысяч российских оккупантов.
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