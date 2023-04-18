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Буданов – о контрнаступлении, своем прогнозе по Крыму и убийце украинского солдата

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Интервью почти на 10 минут

Буданов – о контрнаступлении, своем прогнозе по Крыму и убийце украинского солдата

НВ

Новина українською

Глава ГУР МО Кирилл Буданов в комментарии НВ намекнул, что его заявление о том, что уже весной этого года ВСУ зайдут в Крым, будет выполнено. Также Буданов сказал, что конфликт между Минобороны РФ и ФСБ "не является значительным" – "это даже нельзя конфликтом назвать". Руководитель ГУР не очень верит и в бунт на России.

"Только не спрашивайте, как будет происходить контрнаступление – это несерьезно. Все, что я могу вам сказать: не слушайте весь тот шлак, который сейчас несется по Интернету, где люди говорят, что они все знают. "Оно сейчас начнется, а, нет, они уже все отменили". Ситуацию не понимают ни первые, ни вторые. Пройдет время, вы это увидите".

"31 марта 2023 года провалилась очередная попытка российского наступления, так называемого зимне-весеннего. Они должны были выйти на административные границы Донецкой и Луганской области. Опять же, это даже не пятая уже попытка, которая провалилась. Наступательного потенциала для проведения стратегической наступательной операции в России по состоянию на сейчас нет. И в ближайшее время не будет".

"Россия перешла к стратегической обороне. Исключением являются два района. Первый – попытка захватить Бахмут. Надо тоже откровенно сказать, что Бахмут они вот почти захватывают, согласно их же личным заявлениям, с июня 2022 года. Скоро будет календарный год. Там ситуация сложная, но все же Бахмут как стоял, так и стоит. И во-вторых – это попытка сделать полузахват Авдеевки с северной стороны, там рядом основной фронт Марьинки, в принципе попытка активных действий там".

"Относительно убийцы украинского солдата... Кто он – мы знаем. Но возвращаясь к первой части вашего вопроса: где он и почему я вам говорю, что не могу вам ответить. Есть немножко другая статистика, что как-то так сложилось, что почти уже все из тех, кто делал подобные вещи, где это было нам четко известно, они больше не существуют. Поэтому не думаю, что этот человек станет исключением. Просто так случилось".

"Герасимов и Патрушев пытались остановить войну в ее начале? Это чистая ложь. Герасимов был одним из немногих, кто выступал за военную операцию. Патрушев занимал более нейтральную позицию, он никогда не кричал "давайте их убивать" и никогда не кричал "не надо этого делать" – как все в этом вопросе был, чтобы не быть крайним. Я его не очень люблю по понятным причинам, но он не дурак".

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В статье: война с россией Кирилл Буданов
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