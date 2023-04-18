Буданов – о контрнаступлении, своем прогнозе по Крыму и убийце украинского солдата

Глава ГУР МО Кирилл Буданов в комментарии НВ намекнул, что его заявление о том, что уже весной этого года ВСУ зайдут в Крым, будет выполнено. Также Буданов сказал, что конфликт между Минобороны РФ и ФСБ "не является значительным" – "это даже нельзя конфликтом назвать". Руководитель ГУР не очень верит и в бунт на России.

"Только не спрашивайте, как будет происходить контрнаступление – это несерьезно. Все, что я могу вам сказать: не слушайте весь тот шлак, который сейчас несется по Интернету, где люди говорят, что они все знают. "Оно сейчас начнется, а, нет, они уже все отменили". Ситуацию не понимают ни первые, ни вторые. Пройдет время, вы это увидите". "31 марта 2023 года провалилась очередная попытка российского наступления, так называемого зимне-весеннего. Они должны были выйти на административные границы Донецкой и Луганской области. Опять же, это даже не пятая уже попытка, которая провалилась. Наступательного потенциала для проведения стратегической наступательной операции в России по состоянию на сейчас нет. И в ближайшее время не будет".