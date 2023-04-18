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ГПСУ: Бои переместились в центральную часть Бахмута, никаких признаков снарядного голода у врага нет

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Битва за Бахмут длится уже почти десять месяцев

ГПСУ: Бои переместились в центральную часть Бахмута, никаких признаков снарядного голода у врага нет

Getty Images_

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Несмотря на значительные потери, российские силы продолжают штурмовать Бахмут, медленно продвигаясь вперед. Противостояние переместилось в центральную часть города, бои в плотной городской застройке идут на минимальных дистанциях, как сообщает Государственная пограничная служба Украины.

"Кое-где оккупантов и украинских военных разделяют считанные метры, что крайне затрудняет оборону. В то же время, никаких признаков "снарядного голода", о котором ранее заявляли в ЧВК "Вагнер", здесь не замечают. Зато отмечаются изменения среди личного состава врага".

Как военнослужащие ГПСУ ведут уличные бои, охотятся за вражеской авиацией, "поздравляют" российских военных с последним снегом и спасают собратьев – смотрите в материале:

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В статье: война с россией Бахмут
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