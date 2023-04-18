Ночью россияне атаковали Славянск, утром – центр Херсона. Есть разрушения и пострадавшие
Россия – страна-террорист
Russia is a terrorist state
Утром 18 апреля, а именно в 10:17 по киевскому времени, россияне начали обстреливать центр Херсона. Об этом сообщил глава ОВА Александр Прокудин.
Оккупанты атаковали район Центрального рынка. В результате артиллерийского обстрела врага пострадали 6 человек, как позже добавил глава Офиса Президента Андрей Ермак.
Также ракетами С-300 и дронами-камикадзе в ночь с 17-го на 18-е апреля россияне атаковали Славянск Донецкой области. Об этом сообщил мэр города Вадим Лях:
"Два попадания: на ул. Учительской и на бульваре Пушкина. Пострадали 5 многоэтажек, 7 частных домов, охранное предприятие, медицинское учреждение, развлекательный центр, бизнес-центр, автомобили. К счастью, обошлось без жертв".
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