Ночью россияне атаковали Славянск, утром – центр Херсона. Есть разрушения и пострадавшие

Утром 18 апреля, а именно в 10:17 по киевскому времени, россияне начали обстреливать центр Херсона. Об этом сообщил глава ОВА Александр Прокудин.

Оккупанты атаковали район Центрального рынка. В результате артиллерийского обстрела врага пострадали 6 человек, как позже добавил глава Офиса Президента Андрей Ермак.

Также ракетами С-300 и дронами-камикадзе в ночь с 17-го на 18-е апреля россияне атаковали Славянск Донецкой области. Об этом сообщил мэр города Вадим Лях: