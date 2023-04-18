  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Ночью россияне атаковали Славянск, утром – центр Херсона. Есть разрушения и пострадавшие
В тренде

Ночью россияне атаковали Славянск, утром – центр Херсона. Есть разрушения и пострадавшие

Общие новости
(1 голосов)

Россия – страна-террорист

Ночью россияне атаковали Славянск, утром – центр Херсона. Есть разрушения и пострадавшие

Russia is a terrorist state

Новина українською

Утром 18 апреля, а именно в 10:17 по киевскому времени, россияне начали обстреливать центр Херсона. Об этом сообщил глава ОВА Александр Прокудин.

Оккупанты атаковали район Центрального рынка. В результате артиллерийского обстрела врага пострадали 6 человек, как позже добавил глава Офиса Президента Андрей Ермак.

Также ракетами С-300 и дронами-камикадзе в ночь с 17-го на 18-е апреля россияне атаковали Славянск Донецкой области. Об этом сообщил мэр города Вадим Лях:

"Два попадания: на ул. Учительской и на бульваре Пушкина. Пострадали 5 многоэтажек, 7 частных домов, охранное предприятие, медицинское учреждение, развлекательный центр, бизнес-центр, автомобили. К счастью, обошлось без жертв".

Читайте такжеГПСУ: Бои переместились в центральную часть Бахмута, никаких признаков снарядного голода у врага нет

По теме
yellow-arrow
ГПСУ: Бои переместились в центральную часть Бахмута, никаких признаков снарядного голода у врага нет
yellow-arrow
Буданов – о контрнаступлении, своем прогнозе по Крыму и убийце украинского солдата
yellow-arrow
ВСУ ликвидировали лейтенанта Псковской дивизии, который был членом сборной по карате
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с россией Андрей Ермак
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
t.me/ermaka2022

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде