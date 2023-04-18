Лучший бразильский легионер Динамо? Сегодня День рождения у Диого Ринкона
Был важным футболистом для киевлян
Getty Images / Global Images Ukraine
Диого Ринкон родился 18 апреля 1980 года в Порту-Алегри. Бывший бразильский футболист, атакующий полузащитник. Известен по выступлениям за киевское "Динамо", в составе которого провел 190 матчей и забил 71 гол.
Также выступал за бразильские "Интернасьонал", "Коринтианс", "Каноас" и греческий клуб "Кавала". Выиграл чемпионат мира 1997-го года на уровне U-17, за основную команду "пентакампеонов" Ринкон не играл.
Ринкон – лучший бомбардир Кубка Украины-2004/05 (6 голов), член бомбардирского клуба Максима Шацких (71 гол). С "Динамо" он выиграл три комплекта золотых медалей чемпионата Украины, четыре раза брал Кубок страны и дважды Суперкубок.
Бразилец стал автором многих важных для "Динамо" голов: мяч в финале Кубка Украины 2003 года, дубль московскому "Локомотиву" (ЛЧ-03/04), дубль "Байеру" (ЛЧ-04/05), дубль "Фенербахче" (ЛЧ-06/07). По мнению многих специалистов и болельщиков, Ринкон – лучший бразильский легионер "Динамо" в истории столичного клуба. После завершения футбольной карьеры стал миссионером одной из библейских церквей.
Early 00s Dynamo Kyiv legend (particularly in the UCL) Diogo Rincon has recorded a message for Ukrainians:— Zorya Londonsk (@ZoryaLondonsk) March 1, 2022
Glory to God, Glory to Ukraine, Glory to the Heroes
We pray for peace ???? ???????????????? pic.twitter.com/wv1p6l3Mp2
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