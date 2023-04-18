WP: Египет едва не поставил ракеты России, но в итоге согласился вооружить Украину
Об этом якобы свидетельствует утечка информации
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Египет разработал детальные планы экспорта ракет по просьбе Москвы, но после дипломатического наступления Вашингтона впоследствии одобрил производство артиллерийского оружия для Киева, как сообщает газета The Washington Post.
В прошлом месяце после переговоров с высокопоставленными чиновниками США Египет приостановил план тайных поставок ракет в Россию и вместо этого решил производить артиллерийские боеприпасы для Украины. По информации источника, президент Египта Абдель Фатах ас-Сиси поручил своим подчиненным держать проект в тайне, "чтобы избежать проблем с Западом".
Но новые документы, которые The Washington Post получила из массива материалов, свидетельствуют о том, что в начале марта Сиси отказался от планов поставок Москве. Египет имеет давние дипломатические и военные отношения с Россией, но в течение десятилетий именно он был главным американским союзником на Ближнем Востоке. Страна получает более 1 миллиарда долларов в год американской военной помощи.
Как пишет WP, очевидной дипломатической победой администрации Байдена стала новая утечка информации о том, что Египет отложил московскую сделку и одобрил продажу артиллерийских снарядов калибра 152-мм и 155-мм Соединенным Штатам для передачи Украине. Египет намеревался использовать свои возможности по производству оружия для Украины как "рычаг" для получения передовой американской военной продукции, говорится в документе.
В документах не указано, возродил ли Каир впоследствии московский план и поставил ли он уже Соединенным Штатам боеприпасы для Украины.
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