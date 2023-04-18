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WP: Египет едва не поставил ракеты России, но в итоге согласился вооружить Украину

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Об этом якобы свидетельствует утечка информации

WP: Египет едва не поставил ракеты России, но в итоге согласился вооружить Украину

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Египет разработал детальные планы экспорта ракет по просьбе Москвы, но после дипломатического наступления Вашингтона впоследствии одобрил производство артиллерийского оружия для Киева, как сообщает газета The Washington Post.

В прошлом месяце после переговоров с высокопоставленными чиновниками США Египет приостановил план тайных поставок ракет в Россию и вместо этого решил производить артиллерийские боеприпасы для Украины. По информации источника, президент Египта Абдель Фатах ас-Сиси поручил своим подчиненным держать проект в тайне, "чтобы избежать проблем с Западом".

Но новые документы, которые The Washington Post получила из массива материалов, свидетельствуют о том, что в начале марта Сиси отказался от планов поставок Москве. Египет имеет давние дипломатические и военные отношения с Россией, но в течение десятилетий именно он был главным американским союзником на Ближнем Востоке. Страна получает более 1 миллиарда долларов в год американской военной помощи.

Как пишет WP, очевидной дипломатической победой администрации Байдена стала новая утечка информации о том, что Египет отложил московскую сделку и одобрил продажу артиллерийских снарядов калибра 152-мм и 155-мм Соединенным Штатам для передачи Украине. Египет намеревался использовать свои возможности по производству оружия для Украины как "рычаг" для получения передовой американской военной продукции, говорится в документе.

В документах не указано, возродил ли Каир впоследствии московский план и поставил ли он уже Соединенным Штатам боеприпасы для Украины.

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В статье: война с россией
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Источник:
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