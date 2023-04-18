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РосСМИ: По всей России отменили шествие Бессмертный полк

Общие новости
(1 голосов)

К этому моменту уже несколько регионов отказались от этого "из-за угрозы"

РосСМИ: По всей России отменили шествие Бессмертный полк

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Традиционного очного шествия "Бессмертный полк" в России в 2023 году не будет, об этом сообщает пропагандистское издание тасс, ссылаясь на сопредседателя центрального штаба "Бессмертный полк России" и депутата госдумы РФ Елену Цунаеву.

"Всем желающим предлагается разместить фотографии своих родственников-ветеранов в социальных сетях, на одежде, на автомобиле и на сайте движения. Ясность относительно проведения шествия "Бессмертный полк" за рубежом появится ближе к 9 мая, сейчас организаторы подают заявки на акцию".

"Будут традиционно задействованы, в частности, онлайн-форматы празднования Дня Победы".

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В статье: война с россией
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Источник:
тасс

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Комментарии (1)
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Лекарь (село Дарниця)
18.04.2023 в 15:10
Тю. А що страпилось? У находці або у новосибірску діди скінчились?
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