РосСМИ: По всей России отменили шествие Бессмертный полк

Традиционного очного шествия "Бессмертный полк" в России в 2023 году не будет, об этом сообщает пропагандистское издание тасс, ссылаясь на сопредседателя центрального штаба "Бессмертный полк России" и депутата госдумы РФ Елену Цунаеву.

"Всем желающим предлагается разместить фотографии своих родственников-ветеранов в социальных сетях, на одежде, на автомобиле и на сайте движения. Ясность относительно проведения шествия "Бессмертный полк" за рубежом появится ближе к 9 мая, сейчас организаторы подают заявки на акцию". "Будут традиционно задействованы, в частности, онлайн-форматы празднования Дня Победы".