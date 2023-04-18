Ушел из жизни известный украинский рефери

На 66-м году жизни умер украинский футбольный арбитр Вадим Шевченко, сообщает SportArena.

Шевченко был один из арбитров, работавших на матчах первого чемпионата Украины. Обслуживал матчи украинского чемпионата до 2002 года. Последний раз выходил на поле 10 сентября 2005 года, работал боковым судьей.

После завершения судейской карьеры занимался инспектированием арбитража. С 2008 по 2011 год возглавлял Комитет арбитров Федерации футбола Украины.

Напомним, вчера, 17 апреля, в возрасте 50 лет скончался экс-футболист "Динамо" и сборной Украины Павел Шкапенко.