Зеленский посетил передовые позиции ВСУ в Авдеевке - ВИДЕО
Глава государства пообщался с военнослужащими и вручил государственные награды
president.gov.ua
Президент Владимир Зеленский посетил передовые позиции украинских защитников в Авдеевке.
Об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента.
Во время визита Зеленский заслушал доклад командующего оперативно-тактической группировкой "Донецк" по ситуации в районе его ответственности.
Также глава государства пообщался с военнослужащими морской пехоты, десантно-штурмовых, механизированных и артиллерийских подразделений и поблагодарил их за службу.
"Имею честь сегодня быть здесь, поблагодарить вас за службу, за то, что защищаете нашу землю, Украину, наши семьи. Поздравляю вас с праздниками, с Пасхой и желаю вам только победы – того, чего желаю каждому украинцу, что очень важно для нас всех. Желаю здоровья всем вам и вашим семьям и искренне благодарен каждому украинцу за тот большой путь, который вы проходите ежедневно", – сказал президент.
Память погибших защитников почтили минутой молчания.
Президент вручил военнослужащим государственные награды. Защитники получили ордена Богдана Хмельницкого ІІ и ІІІ степеней, а также ордена "За мужество" ІІ и ІІІ степеней.
Военные подарили главе государства военный коин, шеврон и доску с символикой 110-й отдельной механизированной бригады.
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