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Зеленский посетил передовые позиции ВСУ в Авдеевке - ВИДЕО

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Глава государства пообщался с военнослужащими и вручил государственные награды

Зеленский посетил передовые позиции ВСУ в Авдеевке - ВИДЕО

president.gov.ua

Новина українською

Президент Владимир Зеленский посетил передовые позиции украинских защитников в Авдеевке.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента.

Во время визита Зеленский заслушал доклад командующего оперативно-тактической группировкой "Донецк" по ситуации в районе его ответственности.

Также глава государства пообщался с военнослужащими морской пехоты, десантно-штурмовых, механизированных и артиллерийских подразделений и поблагодарил их за службу.

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"Имею честь сегодня быть здесь, поблагодарить вас за службу, за то, что защищаете нашу землю, Украину, наши семьи. Поздравляю вас с праздниками, с Пасхой и желаю вам только победы – того, чего желаю каждому украинцу, что очень важно для нас всех. Желаю здоровья всем вам и вашим семьям и искренне благодарен каждому украинцу за тот большой путь, который вы проходите ежедневно", – сказал президент.

Память погибших защитников почтили минутой молчания.

Президент вручил военнослужащим государственные награды. Защитники получили ордена Богдана Хмельницкого ІІ и ІІІ степеней, а также ордена "За мужество" ІІ и ІІІ степеней.

Военные подарили главе государства военный коин, шеврон и доску с символикой 110-й отдельной механизированной бригады.

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В статье: война с россией Владимир Зеленский
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