"Снайперская винтовка на колесах". Резников показал переданные Францией AMX-10. ВИДЕО
Технику получили украинские морпехи
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Министр обороны Украины Алексей Резников показал переданные Францией боевые машины AMX-10, так называемые "колесные танки".
Видео с техникой он опубликовал в своем Twitter.
Резников рассказал, что AMX-10 получили на вооружение украинские морпехи и эти машины можно сравнить со "снайперской винтовкой на колесах".
Ukrainian Marines welcome their new French-made cavalry, the AMX-10s!— Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) April 18, 2023
We took it for a spin together with our warriors, and we agreed to call the AMX-10 the "sniper rifle on the fast wheels."
Thank you to my colleague @SebLecornu and to @EmmanuelMacron with whom I had a chance to… pic.twitter.com/Ip4m152kk0
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