"Снайперская винтовка на колесах". Резников показал переданные Францией AMX-10. ВИДЕО

Министр обороны Украины Алексей Резников показал переданные Францией боевые машины AMX-10, так называемые "колесные танки".

Видео с техникой он опубликовал в своем Twitter.

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Резников рассказал, что AMX-10 получили на вооружение украинские морпехи и эти машины можно сравнить со "снайперской винтовкой на колесах".