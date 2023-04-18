Пропавшими без вести считают более 7 тыс. украинских военных
Об этом заявил уполномоченный по вопросам лиц, пропавших без вести в особых обстоятельствах
фото из свободных источников
Около семи тысяч военных считаются в Украине пропавшими без вести.
Об этом заявил уполномоченный по вопросам лиц, пропавших без вести в особых обстоятельствах, Олег Котенко, передает Радио Свобода.
"Цифра такая действительно есть, она чуть больше семи тысяч. Мы рассчитываем на то, что те люди, которых мы разыскиваем как без вести пропавших, они все же пленные", - сказал он.
По словам Котенко, согласно статистике, обычно около 60-65% из пропавших без вести находятся в плену, а "остальные, к сожалению, погибшие".
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