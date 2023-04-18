На фронте погиб экс-нардеп Украины Олег Барна
18 апреля, экс-нардепу должно было исполниться 56 лет
facebook.com/oleg.barna.75
В понедельник, 17 апреля, на фронте погиб бывший народный депутат Украины Олег Барна.
Об этомсказал спикер объединенного прессцентра Сил обороны Таврического направления Алексей Дмитрашковский.
"Погиб вчера во время боевых действий", - рассказал Дмитрашковский.
Барна Олег Степанович - народный депутат Украины 8-го созыва.
Барна был активным участником Революции Достоинства, получил серьезные травмы во время противостояния 18 февраля 2014 г. в Мариинском парке. После начала войны в Донбасс отправился добровольцем в АТО. Был ранен.
Олег Барна прошел в Верховную Раду в качестве кандидата "Блока Петра Порошенко" в одномандатном округе в Тернопольской области в 2014 году.
С первого дня полномасштабного вторжения РФ Барна записался добровольцем на фронте.
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