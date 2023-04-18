Кабмин утвердил положение о лишении федераций статуса в случае участия в соревнованиях с россиянами и белорусами

Кабинет Министров Украины внес изменения в постановление "Об утверждении Положения о предоставлении на конкурсной основе спортивной федерации статуса национальной и лишения такого статуса". Теперь предусмотрено дополнительное основание для лишения спортивной федерации статуса национальной.

Отметим, что в апреле Министерство спорта опубликовало указ , которым запрещало сборным Украины соревноваться на турнирах, где присутствуют атлеты из РФ и РБ. Одним из его пунктов был указан мониторинг деятельности всеукраинских федераций и лишение их статуса национальных в случае участия спортсменов на турнирах с российскими и белорусскими спортсменами.

Изменениями в положении Кабмин утвердил право лишать федерации статуса национальных. Кабмин также уточнил преференции, получаемые спортивной федерацией в статусе национальной.