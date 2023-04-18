Кабмин утвердил положение о лишении федераций статуса в случае участия в соревнованиях с россиянами и белорусами
Положение Минспорта утвердил Кабмин
mms.gov.ua
Кабинет Министров Украины внес изменения в постановление "Об утверждении Положения о предоставлении на конкурсной основе спортивной федерации статуса национальной и лишения такого статуса". Теперь предусмотрено дополнительное основание для лишения спортивной федерации статуса национальной.
Отметим, что в апреле
Изменениями в положении Кабмин утвердил право лишать федерации статуса национальных. Кабмин также уточнил преференции, получаемые спортивной федерацией в статусе национальной.
"Постановлением, в частности, предусматривается возможность лишения всеукраинской спортивной федерации статуса национальной в случае участия спортсменов, являющихся членами соответствующих спортивных федераций, в международных соревнованиях, в которых принимают участие спортсмены из Российской Федерации и Республики Беларусь.
Следует отметить, что особенностью статуса "национальная" является то, что государство предоставляет отдельные полномочия федерациям развития вида спорта, проведения официальных чемпионатов и других соревнований в Украине и возможность представлять Украину на международной спортивной арене.
Документом внесены изменения в пункт 15 Положения ¦дополнив его после абзаца третьего новым абзацем следующего содержания: "участия спортсменов, являющихся членами соответствующих спортивных федераций, в международных спортивных соревнованиях, в которых принимают участие спортсмены из Российской Федерации и/или Республики Беларусь".
Нормативно-правовой акт разработан с учетом решения Международного олимпийского комитета, который рекомендовал международным спортивным федерациям допустить атлетов из российской федерации и республики Беларусь в международные спортивные соревнования, организованные международными федерациями и организаторами международных спортивных событий в нейтральном статусе", – сказано в заявлении.
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