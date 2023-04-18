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Британия передала Украине 14 танков Challenger 2, Германия - ЗРК Patriot

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Союзники продолжают делать свое дело

Британия передала Украине 14 танков Challenger 2, Германия - ЗРК Patriot

Новина українською

Германия объявила о передаче Украине ЗРК Patriot и ракет к нему. Точное количество ракет не разглашается.

Об этом говорится в заявление правительства ФРГ.

Кроме ЗРК "Patriot", Украина получила 16 грузовиков Zetros и 2 автомобиля для пограничников.

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В свою очередь, Великобритания передала ВСУ 14 танков Challenger 2.

Об этом сообщает служба по связям с общественностью вооруженных сил Великобритании.

В сообщении отмечается, что Великобритания передала Вооруженным силам Украины 14 мощных танков. До этого британская армия подготовила воинов ВСУ для эксплуатации Challenger 2.

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В статье: война с россией
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