Британия передала Украине 14 танков Challenger 2, Германия - ЗРК Patriot
Союзники продолжают делать свое дело
Германия объявила о передаче Украине ЗРК Patriot и ракет к нему. Точное количество ракет не разглашается.
Об этом говорится в заявление правительства ФРГ.
Кроме ЗРК "Patriot", Украина получила 16 грузовиков Zetros и 2 автомобиля для пограничников.
В свою очередь, Великобритания передала ВСУ 14 танков Challenger 2.
Об этом сообщает служба по связям с общественностью вооруженных сил Великобритании.
В сообщении отмечается, что Великобритания передала Вооруженным силам Украины 14 мощных танков. До этого британская армия подготовила воинов ВСУ для эксплуатации Challenger 2.
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