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Сконцентрировались на БПЛА. Генштаб – о потерях россиян за 18 апреля

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Акцент именно на Шахеды

Сконцентрировались на БПЛА. Генштаб – о потерях россиян за 18 апреля

Азов

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Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 19.04.23 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 183750 (+620) человек ликвидировано.
  • танков – 3665 (+4) ед,
  • боевых бронированных машин – 7110 (+12) ед,
  • артиллерийских систем – 2819 (+9) ед,
  • РСЗО – 538 (+0) ед,
  • средства ПВО – 285 (+0) ед,
  • самолетов – 308 (+0) ед,
  • вертолетов – 293 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 2376 (+23),
  • крылатые ракеты – 911 (+0),
  • корабли / катера – 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 5692 (+16) ед,
  • специальная техника – 330 (+0).

Данные уточняются.

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В статье: война с россией Генштаб ЗСУ генштаб
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