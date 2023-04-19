Сконцентрировались на БПЛА. Генштаб – о потерях россиян за 18 апреля
Акцент именно на Шахеды
Азов
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 19.04.23 ориентировочно составили:
- личного состава – около 183750 (+620) человек ликвидировано.
- танков – 3665 (+4) ед,
- боевых бронированных машин – 7110 (+12) ед,
- артиллерийских систем – 2819 (+9) ед,
- РСЗО – 538 (+0) ед,
- средства ПВО – 285 (+0) ед,
- самолетов – 308 (+0) ед,
- вертолетов – 293 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 2376 (+23),
- крылатые ракеты – 911 (+0),
- корабли / катера – 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 5692 (+16) ед,
- специальная техника – 330 (+0).
Данные уточняются.
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