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РФ атаковала Одещину Шахедами. Большинство БПЛА удалось сбить, но есть попадание в объект инфраструктуры

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Налет был ночью

РФ атаковала Одещину Шахедами. Большинство БПЛА удалось сбить, но есть попадание в объект инфраструктуры

ОК Південь

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В ночь с 18-го на 19-е апреля враг атаковал Одесскую область дронами-камикадзе типа "Shahed-131/136", об этом сообщает ОК "Юг".

10 ударных беспилотников из 12 были уничтожены силами противовоздушной обороны. Зафиксировано попадание в объект рекреационной инфраструктуры. Пожар спасательные службы оперативно ликвидировали. Люди не пострадали.

Перед этим, вечером, силы ПВО сбили 7 российских беспилотников вблизи Запорожья и Днепра. Из них 6 – это иранские дроны-камикадзе типа Shahed-136. Глава Днепропетровской ОВА сообщил об 1 сбитом БПЛА, а глава Запорожской подчеркнул мастерство сил ПВО и отметил, что "вражеские жестянки были успешно приземлены".

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В статье: война с россией Shahed-136
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