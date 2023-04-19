Один из старожилов киевского Динамо. Сегодня отмечает День рождения Денис Гармаш
В прошлом был эмоциональным динамитом
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Денис Викторович Гармаш родился 19 апреля 1990-го. Сегодня ему исполняется 33 года. Хавбек выступает за киевское "Динамо", ранее активно вызывался в национальную сборную Украины.
Выступал за юношескую сборную Украины до 17 и до 19 лет, а также за молодежную сборную Украины до 21 года. Стал победителем юношеского чемпионата Европы 2009 до 19 лет, который проходил в Украине, а также был признан лучшим игроком турнира. В 2011-м Гармаша начали вызывать в стан главной команды страны.
Гармаш – чемпион Украины (3), обладатель Кубка (3) и Суперкубка страны (4). Ранее также выступал на правах аренды за турецкий "Ризеспор". Денис – лучший футболист месяца в УПЛ (дважды): сентябрь 2021, октябрь 2021.
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